Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku Pazara giderken çantasını kapkaççıya kaptırdı

Antalya’da Kurban Bayramı için pazar alışverişine giden kadın, kapkaççının hedefi oldu. Kadının elinde bulunan çantasını kapan genç, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 780 Sokak üzerinde meydana geldi. Zeliha T. pazara gitmek için evden çıktı. Sokakta yürürken arkasından yaklaşan ve 17 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişi kadının çantasını ve telefonunu alarak kaçtı. Kapkaççının peşinden bir süre koşan Zeliha T. daha sonra bir markete girerek yardım istedi. İhbar üzerine sokak üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede eşkal üzerinde çalışma yaptı. Polisin kaçan kapkaççıyı arama çalışması devam ediyor.

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