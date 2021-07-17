Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı



Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru İsa Karadine (34) ile oğlu Emir Çetin Karadine (5) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Antalya-Konya karayolu Akseki'ye bağlı Taşlıca Mahallesi Gökçebel mevkisinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Karadine yönetimindeki 06 HZL 76 plakalı otomobille karşı yönden gelen Barışcan Çakıroğlu (27) yönetimindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Karadine'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, İsa Karadine'nin oğlu Emir Çetin Karadine ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişiyle diğer aracın sürücüsü Barışcan Çakıroğlu ve yanındaki Elif Şahin ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emir Çetin Karadine de kurtarılamadı.

İsa Karadine ve oğlu Emir Çetin'in cenazeleri yapılan inceleme sonrası hastane morguna konuldu. Bu arada, kazada yaşamını yitiren Emir Çetin Karadine'nin yarın doğum günü olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-07-17 12:39:01



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