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Köylüler, 'Arazimize çökmek istiyorlar' deyip kadın-erkek sokağa döküldü Hazine arazilerinin işgal edilmeye çalışıldığını söyleyen köylüler arazide toplanıp destek istedi Geçtiğimiz hafta darp edilen 5 köylü yaralandı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar: "Sonuna kadar köylülerin yanındayız"

İHA

Köylüler, 'Arazimize çökmek istiyorlar' deyip kadın-erkek sokağa döküldü Hazine arazilerinin işgal edilmeye çalışıldığını söyleyen köylüler arazide toplanıp destek istedi Geçtiğimiz hafta darp edilen 5 köylü yaralandı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar: "Sonuna kadar köylülerin yanındayız"

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallesi sakinleri sarı alan ve hazine arazilerinin, bazı kişilerce el konulmasına tepki gösterdi. ’Mafya değil halkız, köylü toprağına sahip çık’ dövizleri taşıyan köylüler kısa yürüyüşün ardından kendilerine destek verilmesini istedi. Köylülere destek veren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, her zaman köylünün yanlarında olduklarını belirterek, köylünün haklarını gasp ve talan etmeye çalışanların, kendi tapularının olduğu yeri değil de farklı bölgeleri çökme durumu içinde olduklarını söyledi.
Köylüler geçen hafta yaşanan olayda, 5 kişinin yaralanmasının ardından duruma tepki göstermek ve arazilerine sahip çıkmak için Yarbaş Çandır Akkaya mevkinde tepki için yürüyüş düzenledi. Ellerinde dövizlerle ve sloganlar atarak yürüyen Yarbaşçandır, Hisarçandır ve Üçoluk Mahallesi sakinleri adına konuşan Kadir Bilgin, son bir yıldır hazine arazilerinin bazı kişiler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını belirtti.
Yarbaşçandır, Hisarçandır, Üçoluk ve Gökçam Mahallelerinde ağaçları kesip, hazine arazilerini sahiplenmeye çalışan kişilerin, arazilerini korumaya çalışan köylüleri darp ve tehdit ettiğini ifade eden Bilgin, “Daha önce Hisarçandır’da köylülere saldıran bu kişiler, geçen haftada Yarbaşçandır’da 5 köylüyü silah ve sopalarla darp etti. Saldırı sonucu 5 köylü darp raporu alıp şikayetçi oldu. Yakalanan iki saldırgandan biri tutuklandı. 5 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Saldırganları arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi” dedi.

"Sindirmeye çalışıyorlar"
Bölge sahibi hatta Antalyalı olmayan bu kişilerin cesareti nereden aldıklarını merak ettiklerini anlatan Bilgin, “Köylüleri korkutmaya sindirmeye çalışıyorlar. Silahlı darp ve tehdidin ardından bu kişilerin baskıları halen devam ediyor. Buradaki sorun yeni değil, daha önce de ağaç kesimi nedeniyle gündeme gelmişti. Köylüler şikayetçi olmuştu. Ama bu şahıslar işgallerini ve ağaç kesimini sürdürdü” diye konuştu.

"Engel olsunlar"
Bu toprak ve ağaçların kendilerine atalarından emanet kaldığının altını çizen Bilgin, ”Sarı alan olarak tabir edilen bu hazine arazilerinin öncelikli kullanım hakkı da sarı alana tapu sınırı olan köylülerdir. Tehditle, şantajla, darpla buralara çökmeye çalışan bu kişilere engel olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

"Tehdit ediyorlar"
75 yaşındaki Şükran Bilgin ise sarı alan arazilerde çalışma yapan kişilerle yaşadıklarını anlattı: “Biz bu yerin sahibiyiz, siz ne yapıyorsunuz, buranın yerlisi değilsiniz, tapulu yerimizle niye uğraşıyorsunuz, dedim. Biz devletin adamıyız izinle geliyoruz dediler. Devlet arkanızdaysa tapularını göstermesini istedik. Bu arazilerin sahibiyiz biziz dedik. Bize küfür ettiler. Bu kişilerin burada akrabası yok, arazisi yok yabancı kişiler. Buradan dışarıdan gelmiş bizi tehdit ediyorlar. Biz arsamıza sahip çıkıyoruz.”

“Takipçisiyiz”
AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, her zaman köylünün yanlarında olduklarını belirterek, köylünün haklarını gasp talan etmeye çalışanların, kendi tapularının olduğu yeri değil de farklı bölgeleri çökme durumu içinde olduklarını söyledi. Yıllardır buralara sahip çıkmaya çalışan köylülerin mağdur edildiğini dile getiren Bayar, “Halkımızın yanındayız. Konuyu bir yıldır takip ediyoruz. Gerekli mercilerle görüştük. Kısa zamanda çözüme ulaşacağını yetkililerle görüştük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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