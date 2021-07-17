Houssam Eddine Ghacha, FTA Antalyaspor’da

Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile sözleşme imzaladı. Cezayirli futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Basın Sözcüsü Adnan Başkan’ın katıldığı imza töreninde kendisini 2+1 yıl için kırmızıbeyazlı renklere bağlayan imzayı attı.



Ses getirecek

İmza töreninde konuşan FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, uzun zamandır takip ettikleri kanat oyuncusu Houssam Ghacha’ya imza attırıp iyi bir transfer yaptıklarını belirterek, “Yönetimimiz, scout ekibimiz ve Ersun Yanal hocamızın isteği doğrultusunda bir transfer daha gerçekleştirdik. Bütçemize göre en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, takımımıza faydalı olacak, Türkiye’de ses getirecek isimler. Kendisi halen devam eden Cezayir liginde bu sezon 24 maçta 10 gol 9 asist yaptı. Takımı da averajla ikinci sırada. Türkiye’de adından söz ettirecek ve doğru transferler yaptığımızı gösterecek bir oyuncu. Taraftarımızın içi rahat olsun. Doğru isimler almaya devam edeceğiz” dedi.



Uzun yıllar kalmak istiyorum

Cezayir’in Es Setif takımından gelerek FTA Antalyaspor’a 2+1 yıllık imza atan 25 yaşındaki Houssam Eddine Ghacha ise kendisine Türkiye’deki başka takımlardan da teklif geldiğini ancak Antalya’yı tercih ettiğini ifade ederek, “İnşallah sözleşmem süresince burada olacağım. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Antalya ve Türkiye’de uzun yıllar kalmak istiyorum. İyi bir performans göstereceğime ve takımıma faydalı olacağıma inanıyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından resmi sözleşmelere imza atılırken FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan ve Houssam Eddine Ghacha, kameralara birlikte “Biz Antalyasporuz” diye konuştu.

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