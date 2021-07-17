Mahalle halkının ağaç katliamına isyanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle halkının ağaç katliamına isyanı

DHA

Mahalle halkının ağaç katliamına isyanı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, mahallelerindeki ormanlık alanda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağaçların iş makineleriyle söküldüğünü belirten vatandaşlar, eylem yaptı.
İlçeye bağlı Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Üçoluk mahallelerinde oturan vatandaşlar, bölgedeki ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kepçelerle ağaç katliamı yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Ormanlık alanda toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde 'Harman vakti geçti ey haramiler', 'Rant için değil halk için yasa istiyoruz', 'Köylü toprağına sahip çık' yazılı pankartlarla ağaçlar içinde bir süre yürüyüş yaptı.
SİLAH VE SOPALARLA SALDIRILDI İDDİASI
Kalabalık adına konuşan Kadir Bilgin, 1 yıldır bu sorunla sürekli karşı karşıya geldiklerini söyledi. Hazine ve orman arazilerinin birtakım kişiler tarafından işgal edildiğini öne süren Bilgin, "Ağaçları kesen, hazine arazilerini sahiplenmeye çalışan bu kişiler ağaçlara ve araziye sahip çıkmaya çalışan köylüleri de darp edip tehdit ediyor. Bu kişiler Yarbaşçandır'da 5 kişiye silah ve sopalarla saldırdı. Saldırganların ikisi yakalandı" dedi.
'ARKAMIZDA SİYASİ VE BÜROKRATLAR VAR'
Ağaç katliamını yapanların mahalle halkını tehdit ederken 'Arkamızda siyasi ve bürokratlar var' dediklerini de iddia eden Bilgin, "Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu topraklar bize atalarımızın emaneti. Hazine arazilerinin öncelikli kullanım hakkı da tapusu olan köylülere aittir. Tehdit, darp ve şantajla bu alan çökmeye çalışan kişilere engel olunmalıdır" diye konuştu.
'HER ZAMAN KÖYLÜNÜN YANINDAYIZ'
AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar da devletin burada ve köylülerle birlikte olduğunu belirterek, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Her zaman köylünün yanındayız. Konuyu 1 yıldır takip ediyoruz. Gerekli mercilerle görüştük. Kısa zamanda çözüme kavuşturacağız" dedi.
'BU GELENLER BURANIN YERLİSİ DEĞİL'
Arsa sahiplerinden Şükran Bilgin de (75), "Biz bu yerin sahibiyiz. Bu gelenler buranın yerlisi değil. Tapulu yerimizle neden uğraşıyorlar? Ben bunları deyince 'Biz devletin adamıyız izinle geliyoruz' dedi. Bize küfrettiler. Bu kişiler yabancı burada yakınları bile yok" diye konuştu.
Öte yandan, köylülerin iddia ettiği karşı gruptan birkaç kişinin ellerinde uzun namlulu tüfek ve sopalarla geldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-07-17 14:33:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Houssam Eddine Ghacha, FTA Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Houssam Eddine Ghacha, FTA Antalyaspor’da
Doç. Dr. Cihat Yaycı: "15 Temmuz hem Türk hem de dünya tarihinde bir ilktir" "15 Temmuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iktidara karşı yaptığı bir darbe girişimi değildir, bunu yapanlar da asker değildir"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Cihat Yaycı: "15 Temmuz hem Türk hem de ...
Alanya'da caretta carettalar şezlongların arasına bile yuva yapıyor
YEREL HABERLER Alanya'da caretta carettalar şezlongların arasına ...
Köylüler, 'Arazimize çökmek istiyorlar' deyip kadın-erkek sokağa döküldü Hazine arazilerinin işgal edilmeye çalışıldığını söyleyen köylüler arazide toplanıp destek istedi Geçtiğimiz hafta darp edilen 5 köylü yaralandı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar: "Sonuna kadar köylülerin yanındayız"
YEREL HABERLER Köylüler, 'Arazimize çökmek istiyorlar' deyip ...
Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 ...
Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku Pazara giderken çantasını kapkaççıya kaptırdı
YEREL HABERLER Bayram alışverişine çıkan kadına kapkaç şoku Pazara ...
Aracıyla 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
YEREL HABERLER Aracıyla 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü ...
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı 2 otomobilin ...
Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Binlerce halı, 'halı tarlası'nda geri dönüştürülüyor
Mezarlıklarda bayram hazırlığı
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bayram hazırlığı
Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu Hayvanat Bahçesi’nin misafirleri flamingolar
YEREL HABERLER Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el ...
Elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği ...
Tatilleri kazayla başladı otel yerine hastaneye gitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tatilleri kazayla başladı otel yerine hastaneye ...
Sürücülere son 80-100 kilometre için hız uyarısı
YEREL HABERLER Sürücülere son 80-100 kilometre için hız uyarısı
(Özel) Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık gülümsetti Satış fiyatını keçisiyle yaptığı pazarlıkla belirledi Pazarlık yaptığı keçisi pazarlık sonunda ön ayağını uzatınca görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı
YEREL HABERLER (Özel) Beslediği keçi ile yaptığı pazarlık ...
Antalya Büyükşehirin kurban timi hazır Kaçan hayvanı kovalamayın uyarısı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehirin kurban timi hazır Kaçan hayvanı ...
(ÖZEL) Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rekortmen haltercinin hedefi ikinci Avrupa ...
Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kazaya karışan aracın sürüsü kayıplara karıştı
Başpehlivan Ali Gürbüz, baba ocağı Korkuteli’nde Vatandaşların büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Gürbüz, ilçe turu atıp halkı selamladı
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz, baba ocağı ...
Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Başpehlivan Ali Gürbüz'e, baba ocağında coşkulu ...
723 günlük en uzun grev mahkeme kararıyla sonlandırıldı Hizmet-İş'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev sona erdi Sendika gerekçeli kararın ardından, konuyu istinafa taşıyacak
YEREL HABERLER 723 günlük en uzun grev mahkeme kararıyla ...
El freni çekilmeyen otomobil 5 metreden aşağı düştü Park ettiği otomobilini hurda halinde buldu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil 5 metreden aşağı ...
Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro
YEREL HABERLER Denizde ferrari ile 10 dakikalık tur 100 avro
ALKÜ’de ‘Kadim Türk Devlet Yapısına Emperyalist Saldırılar ve 15 Temmuz’ konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’de ‘Kadim Türk Devlet Yapısına Emperyalist ...