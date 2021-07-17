Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha'yı transfer etti



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor kanat oyuncusu 25 yaşındaki Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Basın Sözcüsü Adnan Başkan'ın katıldığı törende kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Basın Sözcüsü Adnan Başkan, uzun zamandır takip ettikleri kanat oyuncusu Houssam Ghacha'ya imza attırıp iyi bir transfer yaptıklarını belirterek, "Yönetimimiz, scout ekibimiz ve Ersun Yanal hocamızın isteği doğrultusunda bir transfer daha gerçekleştirdik. Bütçemize göre en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, takımımıza faydalı olacak, Türkiye'de ses getirecek isimler. Kendisi halen devam eden Cezayir liginde bu sezon 24 maçta 10 gol, 9 asist yaptı. Takımı da averajla ikinci sırada. Türkiye'de adından söz ettirecek ve doğru transferler yaptığımızı gösterecek bir oyuncu. Taraftarımızın içi rahat olsun. Doğru isimler almaya devam edeceğiz" dedi.

"UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM"

Ülkesi Cezayir'in Es Setif takımından gelerek Fraport TAV Antalyaspor'a imza atan Houssam Eddine Ghacha ise kendisine Türkiye'deki başka kulüplerden de teklif geldiğini ancak Antalya'yı tercih ettiğini ifade etti. Ghacha, "İnşallah sözleşmem süresince burada olacağım. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Antalya ve Türkiye'de uzun yıllar kalmak istiyorum. İyi bir performans göstereceğime ve takımıma faydalı olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından resmi sözleşmelere imza atılırken FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan ve Houssam Eddine Ghacha, kameralara birlikte "Biz Antalyasporuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza töreninden görüntü

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-07-17 16:39:07



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