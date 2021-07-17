Otomobiller çarpıştı; polis memuru ve oğlu öldü, 5 kişi yaralandı (2)

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POLİS MEMURUNUN EŞİ DE AĞIR YARALI

Antalya'nın Akseki ilçesinde, polis memuru İsa Karadine ile oğlu Emir Çetin Karadine'nin yaşamını yitirdiği kazada, eşi Hazal Karadine'nin ağır yaralandığı öğrenildi. 5 yaralıdan 1'i olan Hazal Karadine'nin, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-17 16:42:31



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