Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. YeşilBeyazılılar, son olarak forvet Yasin Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz Sezon 1922 Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet Yasin Abdioğlu ile bugün düzenlenen imza töreni ile yeşilbeyazlı renklere bağlandı. İmza töreninde Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

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