Polisin evde bitkin halde bulduğu 4 çocuk devlet korumasına alındı, anne ve baba kendini savundu "Çocuklarımıza bakamasak bu yaşa elemezlerdi" Baba Onur Y: "İki gündür çocuklarım evde yok, eve gelmek istemiyorum” “Eve geldiğim zaman çocuklarımın sesi olurdu, çocuklarımızı çok özledik” Anne Gizem Y: "Şu an ev bomboş, neşemiz gitti, bir yalan ifadeyle için çocuklarım alındı"

Antalya’da 2 gün önce babalarıyla birlikte evde bakıma muhtaç halde bulunan biri 5 aylık ,3 ve 5 yaşlarındaki 4 çocuk devlet korunmasına alındı. İki gündür çocuklarını göremeyen anne ve baba çocuklarının geri verilmesini istedi. Çocuklarına bakabilecek durumda olduklarını aksi durumda üç çocuğunun bu yaşa gelemeyeceğini söyleyen söyleyen aile çocuklarının kendilerine verilmesini bekliyor.

İki gün önce Kepez bağlı Kültür Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kat dairesinde yaşana olayda, 4 çocuk annesi Gizem Y. (27), bir gün önce eşi Onur Y’den (28) izin alarak rahatsızlanan il dışındaki babasına bakmak üzere evden ayrıldı. Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya’ya gelebileceğini söyledi.

Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Hastanede tedavisi tamamlanman çocuklar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruma altına aldı. İl Müdürlüğünün uzman ekipleri, çocukların sağlık durumunun yanı sıra ailenin gerekli yükümlülükleri yerine getirip getirmediği konusunda inceleme yapacağı öğrenildi. Çıkan sonuca göre, çocukların aileye geri verilmesi ya da korunmaya devam edilecek.



"Aile üzüntü içinde"

7 senelik evli olan Onur Y, ve Gizem Y, çifti ise iki gündür çocuklarından ayrı olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Anne Gizem Y, çocukların kıyafetiyle avunurken, baba ise çocuklarının olmadığı eve iş çıkışı güçlükle geliyor. Aile evde gerekli düzenlemeleri yapmaya başladıklarını belirterek, çocuklarının geri verilmesini istedi.



"O gün çocuklarım uyuyordu, bakımını yapmıştım"

Çocuklarının elinden alınıp gitmesi karşısında gözyaşlarına boğulan ve bir otelde çalışan baba Onur Y, “Çocuklarımızı geri versinler. Ben evimin bakımını yaptırıyorum. En kısa zamanda çocuklarımım geri getirilmesini istiyorum. Olay günü eşimin il dışında babası rahatsızdı, bende işten izin aldım o da babasının yanına yola çıktı. Çocuklara ben bakıyorum. O gün bir komşumuz yalan ifade vermiş, ‘Çocuklar evde ölmüş halde yerde yatar vaziyette’ diye. Ben çocuklarımın o gün hepsinin bakımını yaptım, mamalarını verdim vantilatörün karşısında uyuttum. Onlar yanlış anlamışlar. Bu yanlış anlaşılma üzerine çocuklarım götürüldü. Götürürken de bana,” Çocuklarınızın sağlık kontrolünü yaptıralım geri vereceğiz’ diye. Ama vermediler” diye konuştu.



"Çocuklarımı geri istiyorum"

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden gelen bir görevlinin kendisine eşini sorduğunu ve eşinin geri dönmesi için bir günlük süre verdiğini hatırlatan Onur Y, “Bu süre dolmadan ihbar edilince çocuklarımı aldı götürdüler. Çocuklarımızın nerede olduğunu biliyoruz ama göremiyoruz. Gidip görme şansımız yok. Çocuklarımızı geri istiyorum. Ben zaten otelde çalışıyorum. Onların bakımını yapabiliyorum. Biz onlara bakabiliyoruz” dedi.



"Eve gelmek istemiyorum"

Çocuklara kendisinin işte olduğu zaman eşinin baktığını anlatan Onur Y, “ Ben işten gelince birlikte bakıyoruz. Bakmasak zaten diğer çocuklarımızı büyümezlerdi. İki gündür çocuklarım evde yok. Eve gelmek istemiyorum. Eve geldiğim zaman çocuklarımın sesi olurdu, kızım, ‘baba baba baba’ derdi. Çocuklarımızı çok özledim. Anne baba ikimizde buradayız” dedi.



"Şu an ev bomboş neşemiz gitti"

Anne Gizem Y, ise bunların başına geleceğini bilse babasının yanına gitmeyeceğini belirterek, "Eve geldiğimde çocuklarımın eşyaları yerdeydi. Özlemim o kadar çok ki bebeğimin beşiğinin üstünü kapattım. Şu an ev bomboş, neşemiz gitti. Bir yalan ifadeyle için çocuklarım alındı. Çocuklarımızın ne yüzlerini ne sesini duyabiliyorum. Televizyonu bile iki gündür açmıyorum. Dışarı bile çıkmıyorum. Çok yalan ifade var. Eğer biz çocuklara bakmasak büyümezlerdi. Çocuğumun sadece biri gripti, büyük kızım arkadaşının yanındaydı. Baygın çocuk nasıl yukarıda olabilir” ifadelerine yer verdi.



"Çocuklarıma anne baba kadar bakamazlar"

İki gündür ne uyku uyuduğunu nede yemek yiyebildiğini anlatan Anne Gizem Y, "Bu haberle yıkıldım. Evimizi toparlamaya başladık. Çocuklarımın ayrı odası olacak. Bugün doğum günüm ama çok buruk. Çocuklarımı bir gün. Bir anne baba kadar çocuklarıma kimse bakamaz. Her çocuk anne baba sevgisi ister. Biz iyi durumdayız çocuklarımıza bakabilir. Bir anne babanın sevgisi verilmez. Ben ne sevgi evi ne evlatlık çocuklarımın verilmesini istemiyorum. Bana çok teklif eden oldu küçüğü alalım 4 çocuk bakamazsınız diye. Gelmiyor. Bakamaz olsaydın 4 çocuk yapmazdım. Bakabilecek durumdayım, eşimde çalışıyor, kayın pederim destek oluyor. Çocukların bizden başka kimseye ihtiyacı yok” ifadelerine yer verdi.

