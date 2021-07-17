Alanyaspor hazırlık maçında Polessya'ya 1-0 mağlup oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya’ya 10 mağlup oldu.

Süper Lig’de 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Burdur’da sürdüren Alanyaspor, kamptaki 2. ve son hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Polessya’ya 10'lık skorla mağlup oldu. MAKÜ Stadyumu’nda oynanan mücadeleye Alanyaspor, her iki devreye farklı 11’lerle çıktı. Turuncuyeşilli takım, maçın ilk yarısına ideal kadrosuyla çıkarken, maçın ikinci yarısına ise genç oyuncularla mücadele verdi. Alanyaspor, maçta yakaladığı çok sayıda pozisyonu değerlendiremezken, Ukrayna temsilcisi Polessya’da Orynchak mücadelenin tek golünü kaydetti.

Alanyaspor ile Polessya arasında oynanan maçı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi de izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.