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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Bilim Merkezi’nin açılışını Bakan Varank yapacak

İHA

Antalya Bilim Merkezi’nin açılışını Bakan Varank yapacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ankara'ya yaptığı ziyaretten 3 haberle Kepez’e döndü. Tütüncü, ilçe sakinlerine Antalya Bilim Merkezi, millet bahçesi ve ticari alandaki vakıf parsellerin sorunun çözümüyle ilgili haberler verdi. Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yapacağını duyurdu.

Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda, 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, büyüklüğüne yaraşır şekilde özel bir aşılışa hazırlanıyor. Kuruluş çalışması 6 yıla yakın süren ve geçtiğimiz ocak ayında deneme eğitimiyle kapılarını açan Antalya Bilim Merkezi’nin resmi açılışı, 14 Ağustos’ta olacak. Açılışta, Kepez Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi (AÜ) işbirliğinde üretilecek olan elektrikli otomobil de sergilenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Antalya Bilim Merkezi’nin açılışına katılacak.

Geçen Çarşamba günü Ankara’ya giden Hakan Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, Atay Uslu ve Kemal Çelik de hazır bulundu. Başkan Tütüncü ve AK Parti Milletvekilleri, Bakan Varank’ı, Antalya Bilim Merkezi’nin açılışına da davet etti. Tütüncü, Varank’ın davete olumlu cevap verdiğini belirterek, “Antalya Bilim Merkezi’mizin açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank yapacak. Dahası Antalya'nın gençlerine yeni müjdeler hazırlıyoruz. Ankara'dan müthiş bir enerji ile dönüyoruz” dedi.

“Güzel haberler yakında”
Başkan Hakan Tütüncü, Ankara mesaisinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın, Kepez’de gerçekleştireceği yatımların istişare edildiği toplantıda AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de hazır bulundu. Ankara mesaisinde, AK Parti Antalya Milletvekilleriyle Kepez’e yeni eserlerin müjdesi için çalıştıklarını aktaran Hakan Tütüncü, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam ile verimli bir toplantı yaptık. Güzel haberler yakında” açıklamasını yaptı.

“Dokuma ve Pil fabrikaları yeşil olarak bütünleşiyor”
MKE Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini, ‘Millet Bahçesi’ olarak Antalya’ya kazandırmak için çalışma başlattıklarını anımsatan Hakan Tütüncü, açıklamasında, “DokumaPark’a komşu olan ve 31 Aralık 1998’de kapatılan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’na bağlı Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini de yeşil alan olarak şehrin hizmetine açmak istiyoruz. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz. Fabrikanın imar planında yeşil alan olan 132 dönümlük arazisinin, ‘Millet Bahçesi’ olarak şehre kazandırılmasına yönelik talebimizi geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a iletmiştim. Bakan Kurum da, bu talebimizi olumlu karşılamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliği eski Pil Fabrikası yerleşkesini millet bahçesine dönüştürüyoruz. Millet bahçesinin proje ve ihale hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Eski Dokuma Fabrikası arazisinin imar planında yeşil alan olan 200 dönümlük bölümünü ‘DokumaPark’ ismiyle kent parkı, müzeler ve kültür adası haline getirmiştik. İki fabrika alanını bütünleştirerek, Antalya 332 dönümlük dev bir yeşil alan kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.

“Ticari parsellerdeki Vakıf mülkiyeti sorunu çözülüyor”
Kızılırmak Caddesi'nin doğusundaki 5 mahallede, 20 bine yakın kişiyi ilgilendiren konut alanındaki Vakıf parselleri üzerindeki gecekonduların tapu mülkiyeti sorununu geçen yıllarda çözdüklerini aktaran Tütüncü, Yeşilırmak Caddesi’nin doğu tarafında ticari alanlardaki parsellerde uzun yıllardır yaşanan Vakıf mülkiyet sorunlarının çözümü için de çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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