Antalya'da oteller bayram satışlarını kapattı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)PANDEMİ kısıtlamalarının ardından ilk tatil fırsatı olan 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle Akdeniz ve Ege sahillerinde birçok otel tamamen doldu. Bayramda Türkiye genelinde 10 milyon kişi ve 10 milyar TL'lik seyahat ekonomisi bekleniyor. Turizm kenti Antalya'da Kaş, nüfusunun 6 katını ağırlayacak. Nüfuslarının 7-8 katına çıkacak Olimpos-Adrasan-Çıralı bölgesinde çadır bile kuracak yer kalmazken, Konyaaltı'nda ise oteller satışları 20 gün önce durdurdu.

16 Temmuz günü mesai bitimiyle başlayan ve 25 Temmuz günü sona erecek Kurban Bayramı tatilinde, son yılların en büyük iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Birçok turizm bölgesinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşarak 15-20 gün öncesinden satışlarını kapattı. Buna rağmen günde onlarca talep almaya devam ettiklerini açıklayan turizmciler, bunlara üzülerek olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

10 MİLYON KİŞİ, 10 MİLYAR TL

Kurban Bayramı'nda akraba, eş, dost ziyaretleriyle birlikte 10 milyon kişi civarında bir seyahat hareketliliği öngördüklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda 10 milyar TL'lik de bir ekonomi beklendiğini kaydetti. Temmuzağustos aylarının turizmcilerin altın ayları olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, üstüne bayramla ve bir de pandemiyle insanların uzun süredir evlerinden çıkamamaları nedeniyle oluşan seyahat özlemi de birleşince çok yoğun bir hareketlilik oluştuğunu dile getirdi. Bağlıkaya, "Şu an yazlık bir bölgedeyim ve bir yerden bir yere 1 saatte gidilemiyor, her yer kilit. Temmuz, ağustosu böyle geçiririz. Tabii maske, mesafe gibi kurallara dikkat ederiz ki eylülde tekrar kapanmayalım. İnşallah vatandaşlarımız dikkat eder" dedi.

YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN YÜKSEK TALEP

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Başkanı Abdullah Keleş, Rusya'nın açılması ve diğer ülkelerden de gelen yoğun taleplerle yurt dışından ciddi düzeyde bir hareketlilik oluştuğunu belirterek, Kurban Bayramı tatil sürecinde de yurt içinden çok yoğun talep alındığını kaydetti. Bayram dönemi için Kundu bölgesindeki otellerde ciddi düzeyde doluluğa ulaştığını belirten Keleş, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen taleplerin sevindirici olduğu ve bu yıl sezonun kasım ayına kadar uzamasını beklediklerini söyledi.

İLÇE NÜFUSU 5-6 KATINA ÇIKTI

Bayramın en çok rağbet gördüğü bölgelerden biri olan turizm cenneti Kaş'ta, butik oteller ve villaların yüzde 100 doluluğa ulaştığı açıklandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "İlçemizde bu kış döneminden bu yana artan bir rezervasyon talebi vardı ve şu an itibarıyla Kaş'ta hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram sürecinde de yüzde 100 doluluk görünüyor. Kaş olarak iyi bayram geçireceğiz. Tabii çevre iller ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçilerle transit geçiş yapanlar da deniz ve plajlarımızdan istifade etmek istiyor. İlçemizin nüfusu 61 bin ve şu an itibarıyla ve bayram sürecindeki hizmet verdiğimiz nüfus 300 bine yakın olacak. 5-6 katına çıkıyor" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ PLAJLAR

Bayramdaki yoğun talebe karşın ilçeye gelen hiç kimseyi mağdur etmeden, güzel vakit geçirmelerini sağlayabilecekleri şekilde hizmete hazır olduklarını da anlatan Ulutaş, "İlçemiz tabiat harikası ve butik turizm konsepti olması nedeniyle ciddi bir tercih sebebi. Antalya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tek yer olan Xanthos ilçemizde. Patara Antik Kenti ve dünyaca ünlü plajlarımız Kaputaş, Patara, İnceboğaz, Akçagerme gibi dünyaca ünlü plajlarımız çok yoğun ilgi görüyor. Kaş olarak bayramda misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

SATIŞLAR 20 GÜN ÖNCE KAPANDI

Turizmde temmuz ayına çok hızlı giriş yaptıkları ve özellikle aile odalarının çok kısa sürede kapandığını belirten Konyaaltı'ndaki bir otelin genel müdürü Mehmet Şahin, "Şu an ağustos sonuna kadar ilk başta aile odası yok, bayram satışlarını kapatalı ise yaklaşık 20 gün oldu. Ama hala çok yoğun rezervasyon talebi geliyor. Bu bayramda çocuklu aile sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 'Bölgede bildiğiniz yer var mı, villa, butik otel, özel havuzlu oda var mı' tipi sorularla çok karşılaşıyoruz. Hala ciddi talep var ama maalesef otel olarak 20 gündür karşılayamıyoruz. Konyaaltı bölgesindeki diğer otellerde genelde aynı durumda" dedi.

EN ÇOK SEYAHAT EDİLECEK BAYRAM

Bayram sürecinde hem yurt içi hem de yurt dışında yaşayan Türklerden ciddi talep alındığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Ruslarda günlük artış devam ediyor. Tek olumsuz şey, İngiltere Türkiye'yi henüz kırmızı listeden çıkarmadı. Genel anlamda güvenli turizm sertifikası ile aldığımız önlemlerden taviz vermeden hizmet veriyoruz ve bayramda Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun talep var. Ama Kapadokya, Pamukkale, Güneydoğu, Karadeniz gibi tarihi ve kültürel alanlara da yüksek talep var ve son yılların en çok seyahat edilen Kurban Bayramı olacak. Akdeniz ve Ege'de artık rezervasyonsuz gidenlerin de yer bulması çok zor. Bayram için çok arayan oluyor ama talepleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

20 BİN EURO'LUK VİLLALAR BİLE DOLDU

Lüks tatil merkezi Belek bölgesinde ise otellerin şu an yüzde 80'in üzerinde dolu olduğunu açıklayan bir başka oteline genel müdürü Ali Kızıldağ da doluluğun sosyal mesafe ve pandemi kurallarına aykırı olacağından dolayı hem Covid önlemleri hem de verilecek hizmet kalitesi açısından belirli düzeyde odaları boş bıraktıklarını kaydetti. Bu Kurban Bayramı'nda geçen yıllara göre çok daha yoğun talep aldıklarını belirten Kızıldağ, otel olarak 2 bin eurodan başlayıp 20 bin euroya kadar gecelik fiyatı olan villaların bile bayram döneminde tamamen dolduğunu dile getirdi.

ÇADIR BİLE KURACAK YER YOK

Butik turizm merkezleri Çıralı, Olimpos ve Adrasan bölgesinde de bütün tesislerin bayram dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan ağaç evler işletmecisi Kadir Kaya, "Bölgede bayram boyunca dolu geçecek. Rezervasyonu olmayanlar gelmesin, çünkü ne araba koyacak ne de çadır bile kurabilecekleri yer yok. O yüzden ciddi mağduriyet yaşayabilirler. Pandemiden dolayı bu tür tesislere çok yoğun talep var ama bu durumda doğayı da korumamız gerekiyor. Özellikle misafirlerimizden arabalarından yol kenarlarına çöp ve sigara izmariti atmamalarını istiyoruz" dedi.

GÜNDE ONLARCA TALEP GERİ ÇEVRİLİYOR

Yer bulamadığı için gelemeyenlerin de bayramdan sonraki süreçlerde rezervasyon yaptırarak gelmelerini tavsiye eden Kadir Kaya, "Bölgede 70-80 bin yatak kapasitesi var ve tamamı dolu. Bu yıl kapasitenin çok üzerinde bir yüklenmeyle karşılaştık. Her gün sadece beni kişisel olarak 'yer bulamadım' diye 10 kişi arıyor ve geri çeviriyorum, bizim resepsiyondaki arkadaşlar günde 50 kişiyi aynı şekilde geri çeviriyor. Birçok hatırlı isme bile arattıranlar oluyor ama bu talepleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

SON YÜZYILIN EN ÇOK ÖZLEM DUYULAN BAYRAMI

Bayram süreci için artık otellerin dolduğu ve gelen taleplere de üzülerek olumsuz cevap vermek zorunda kaldıklarını açıklayan bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar da, "Fakat gelecek misafirlerimize dolu dolu eğlence programları, yiyecekiçecek sunumlarıyla unutulmaz bir bayram tatili geçireceğiz. Pandemi sebebiyle insanların doğaya, bahçeye, denize, güneşe inanılmaz ölçüde, son yüzyılda en çok özlem duydukları bir süreci yaşıyoruz. Bu sebeple de bu bayram inanılmaz bir taleple karşı karşıya kaldık. Artık satışlarımızı kapattık ve bu bayram bereketiyle geliyor" ifadelerini kullandı.

TEKNE TURLARI DA DOLU

9 günlük bayram tatili için tekne turları da birçok bölgede tamamen doldu. Maldivler'e benzetilen Adrasan açıklarındaki Suluada tekne turları, bayram tatili boyunca günler öncesinden yüzde 100 doluluğa ulaştı. 120'si Adrasan'da, Çıralı ve Olimpos'la birlikte bölgede toplam 150 tur teknesi olduğunu belirten tur teknesi sahibi Kudret Acar, "Adrasan'daki teknelerin 80'i Suluada, 40'ı ise Ceneviz, Akseki, Sazak ve Akvaryum gibi koy turları yapıyor. Dokuz günlük bayram tatili için tüm tekneler de rezervasyonlar günler öncesinden doldu. Turlara katılmak için çok yoğun talep devam ediyor ama maalesef tüm tekneler doldu. Akşamları yaklaşık 20 teknenin gün batımı, mehtap turu yapıyor ve rezervasyonları durdurduk. Adrasan'ın 4 bine yakın nüfusu var ve bayramda 30 bini aşması bekleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-07-18 11:17:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.