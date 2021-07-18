6 günde 12 böbrek, 6 karaciğer nakli



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 6 günde 18 kişi, karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuştu. Prof. Dr. Alper Demirbaş ve Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu'nun başkanlığını yaptığı ekip, neredeyse gün ışığı görmeden gerçekleştirdikleri ameliyatlarda, canlı vericiden 12 hastaya böbrek, 6 hastaya ise karaciğer nakli yaptı.

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ile Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu başkanlığındaki ekip, 6 günde 12 böbrek ve 6 karaciğer nakli ameliyatı yaptı. Aralarında Irak'tan gelen 3 karaciğer ve 1 böbrek hastası ile Bulgaristan ve Bahreyn'den gelen böbrek hastalarının da bulunduğu 18 hasta, nakil ameliyatları sayesinde Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle sağlıklı geçireceklerini belirtti.

TAMAMINA CANLI VERİCİDEN NAKİL

Pandemi sürecinde nakil ameliyatlarına tedbirler eşliğinde devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Demirbaş, "6 günlük süre, Covid-19 pandemi sürecinin en yoğun haftasıydı, diyebilirim. Oldukça yoğun bir tempoydu. Şimdiye kadar bu kadar günde bu kadar sayıda organ nakli gerçekleştirilmemiştir" dedi.

18 hastanın tamamına canlı vericiden nakil yaptıklarını vurgulayan Demirbaş, "Bu ameliyatların tamamının bir ekip tarafından tek merkezde yapılmış olması önemli. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan ekibimiz, organ nakli konusunda son derece deneyimli. Ameliyatların hepsi çok başarılı geçti, hastalarımızın hepsinin sağlık durumları gayet iyi" diye konuştu.

'DİYALİZE GİREN HASTALAR ARASINDA ÇOK FAZLA CAN KAYBI OLDU'

Ameliyat öncesi hastaların ve vericilerin Covid testlerinin yapıldığını, aşıları tamamlanmış hastaların antikor düzeylerine bakıldığını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, Türkiye genelinde pandemi sürecinde diyalize giren pek çok böbrek hastasının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Demirbaş, "Çünkü böbrek yetmezliği gelişen hastalar diyalize girmek zorunda kalıyor. Haftada 3 gün bir merkezde 3-4 saat boyunca diyalize bağlı kalıyor. Bu da bağışıklık sistemleri düşük olan bu hastaları, Covid-19 karşısında daha savunmasız bırakıyor. Oysa nakil olan hastalar her ne kadar bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullansalar da diyalize giren hastalardan daha iyi korunabiliyor" dedi.

Ocak ayından bugüne kadar 223 böbrek, 93 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Demirbaş, tedbirler altında nakil ameliyatlarının başarıyla yapıldığını belirtti.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2021-07-18 11:25:08



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