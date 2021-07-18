Şehitler Anıtı’nda eksik olan 30 Şehidin isim levhası eklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Varyant üzerindeki Antalya Şehitler Anıtı’na eksik olan 30 şehidin isim levhasını ekledi. Anıtta 2012 yılından sonraki şehitlerin isimleri yer almıyordu.

Konyaaltı Atatürk Parkı içerisinde 1998 yılında Heykeltıraş Cüneyt Çağlıcan’a yaptırılan Antalya Şehitler Anıtı’nda 190 şehidin ismi bulunuyordu. Anıtta, 2012 yılından sonra şehit düşenlerin isimleri yer almıyordu. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, Anıta 2012 yılından günümüze kadar vatanı için canını feda eden 30 şehidin isim levhalarını ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay, “Canlarını bayrağımız ve toprağımız için seve seve feda eden aziz şehitlerimize çok şey borçluyuz. Antalya Şehitler Anıtı’nda 1956 yılından 2012 yılına kadar vatanımız canını veren şehitlerimizin isimleri vefa olarak yaşatılmakta. Anıtta, 2012’den günümüze kadar olan şehitlerimizin isimleri eksikti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatı ve Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın da desteğiyle 30 şehidimizin isimlerini anıta ekledik. Aziz şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek istedik” dedi.

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