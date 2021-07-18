Kıyıya vuran yaralı ve bitkin yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesindeki yaralı ve hasta yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas), korumaya alındı.

Demre'nin Sülüklü Plajı'nda denize girenler, dün kıyıya yakın noktada bir deniz kaplumbağasının hareket etmekte zorlandığını görünce ekiplere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi (DEKUM) ve Likya Doğa Sporları Kulübü Derneği (LİDOKS) iş birliğinde çalışma yapan ekip, bölgeye gelerek yaralı deniz kaplumbağasına müdahale etti. Kıyıya çıkarılan yaralı kaplumbağanın nesli tükenmekte olan bir yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. 90 santim boyunda, 55-60 kilo ağırlığındaki kaplumbağanın yapılan ilk incelemede gözlerinde sorun olduğu, boynunda yara ve kabuklarında lekeler olduğu tespit edildi.

Ekipler yaralı kaplumbağayı su ile serinletmeye çalışırken, plajdaki bir otelde tatil yapan Rus turistler de şemsiye getirerek, hayvanı güneşten korumaya çalıştı. Ardından Finike'den gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri, ekiplerle beraber kaplumbağayı bir kaba yerleştirdi. Deniz kaplumbağası daha sonra tedavi edilmek üzere Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Demre'deki deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmasını yürüten ekipten Enes Kardaş, "Öğle saatlerinde gelen bilgi doğrultusunda Sülüklü Plajı'na geldik. Deniz kaplumbağası yaralı şekilde karaya vurmuştu. Yaptığımız incelemeye göre gözlerinde bir beyazlık var. Milli Parklara haber verdik. Tedavi için yönlendireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-07-18 11:36:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.