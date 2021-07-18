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(Özel) Yüzme bilmeyenlerin inadı dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 45 cankurtaran bayram yoğunluğuna hazır Vatandaşların her saniyesini dürbün ile izleyip, megafon ile uyarıyorlar Sahilin tek kadın cankurtaranı Azra Yılmaz: “Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar”

İHA

(Özel) Yüzme bilmeyenlerin inadı dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 45 cankurtaran bayram yoğunluğuna hazır Vatandaşların her saniyesini dürbün ile izleyip, megafon ile uyarıyorlar Sahilin tek kadın cankurtaranı Azra Yılmaz: “Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar”

Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Dünyaca ünlü sahilde görev yapan tek kadın cankurtaran olan Azra Yılmaz, yüzme bilmeyen vatandaşların kulvara kadar yüzdüğünü belirterek, "Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Sıkıntı oluyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum. Her saniye gözlerimiz vatandaşlarımızda. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Bu biraz bizi üzüyor" dedi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler yüzde yüz doluluk oranına ulaşırken, tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcaklığın 38 dereceye, nem oranının yüzde 78'e ulaştığı Antalya'da aşırı sıcağa rağmen sahilde yoğunluk dikkati çekti. Yerli ve yabancı tatilciler şezlong ve kumlar üzerinde güneşlenirken, pandeminin devam etmesine rağmen sahilde sosyal mesafenin korunduğu ama maske kuralına uyulmadığı görüldü. Sıcaktan bunalan bazı turistler ise deniz içerisinde voleybol oynadı.

45 cankurtaran bayram yoğunluğuna hazır
Diğer taraftan 9 günlük bayram tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeni ile Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 34 kulede görevlendirilen 1'i kadın 45 cankurtaran, boğulma risklerine karşı tedbirlerini şimdiden aldı. Sabah 09.00'da göreve başlayan cankurtaranlar, akşam 19.00'a kadar görev yapıyorlar. Cankurtaranlar sık sık sahilde devriye gezerek, ellerinde bulunan dürbün ile vatandaşları izleyip, kurallara uymayanları megafon yardımı ile sürekli uyarıyorlar.

“Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar”
Cankurtaranların arasında tek kadın olarak görev yapan Azra Yılmaz (26) da, mesai saatleri içerisinde kuleden vatandaşları izliyor. Kulvar dışarısına çıkan vatandaşları sık sık uyaran Yılmaz’ı en çok bezdiren olay ise yüzme bilmeyen vatandaşların kulvara kadar gitmeye çalışması. 2 yıldır mesleğini severek yaptığını ifade eden Azra Yılmaz, “Mesleğim ile gurur duyuyorum. Bayramdan dolayı çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Gerekli olan önlemlerin hepsini aldık. Vatandaşlara tek uyarım; yüzmeyi bilmeyenler kulvar dışına, hatta oraya kadar gitmesinler. Bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Sıkıntı oluyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum. Her saniye gözlerimiz vatandaşlarımızda. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Çok kişiyi uyarıyoruz, el işareti yapıp geri dönüyorlar. Bu biraz bizi üzüyor. Boğulma dışında kayıp çocuk da oluyor. Onları da biz bulup teslim ediyoruz” dedi.

“Bayram dolayısı ile herkes tatile geliyor, bu yüzden daha dikkatli davranıyoruz”
4 yıldır cankurtaran olan Eren Ünal ise, “Çok önemli bir iş yapıyoruz. İnsanlar tarafından kulede oturuyor görünüyoruz; fakat işimiz çok dikkat isteyen bir iş. En ufak bir dikkat dağılımında ciddi sonuçları oluyor. Bayram dolayısı ile herkes tatile geliyor, bu yüzden daha dikkatli davranıyoruz. 10 saatlik mesaimiz var. Sürekli vatandaşlarımızı dürbün ile izleyip, megafon yardımı ile uyarıyoruz. Bir olumsuzluk olunca direkt müdahale ediyoruz” dedi.

“Bayram tatilini burada geçireceğiz”
Bursa’dan ailesi ile tatile gelen Gökhan isimli vatandaş, “Her sene geliyoruz. Son zamanlarda burada belediyenin çalışmasından oldukça memnunuz. Buraları çok güzel yaptılar. Gece gündüz rahat dolaşıyoruz. Bayram tatilini burada geçireceğiz. Geçen yıla göre daha yoğun. Her şey çok güzel. Hava son bir haftadır daha sıcak” diye konuştu.

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