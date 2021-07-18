(Özel) Sıcak hava leylekleri de vurdu, sanayideki atık yağlarla serinlemeye çalışan leyleklerin rengi siyaha döndü Esnaf, yağ içinde buldukları uçamayan leyleği yıkayıp Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine telim ettiler

Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcak hava leylek ailesini de vurdu. Serik ilçesinde sanayi içindeki cami kubbesine her yıl yuva yapan leylekler, sıcak hava sebebiyle su bulamayınca sanayideki atık yağlara daldı. 4 leylek de yağa bulanırken, sanayi esnafı tarafından kimyasala bulanmış halde bulunan yavru leylek yıkanıp Doğu Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde yol ortasında leylek gören sanayi esnafı, yanına gittiklerinde siyaha bulanmış leyleği önce temizlediler daha sonra Serik Belediyesi zabıta ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Zabıta ekipleri ile birlikte leyleğe su ve yem veren sanayi esnafı, leyleğin tekrar doğaya kavuşması için seferber oldu. Bulunan leyleğin yanısıra aynı aileden olan caminin kubbesindeki diğer leyleklerin de renginin siyah olması sürü halinde sanayideki atık yağlarla serinlemeye çalıştıkları ihtimalini gündeme getirdi.

Leyleklerin her yıl geldiğini ve 25 yıldır sanayi sitesinde caminin tepesinde kaldıklarını belirten sanayi esnafı Rızvan Alkan, “Sabah iş yerime geldiğimde leyleğin yürüdüğünü gördüm. Rengi simsiyahtı. Ne olduğunu anlamak için yanına gittiğimde sadece yürüdüğünü, uçamadığını gördüm. Bunun üzerine leyleği tuttuk, deterjanla biraz yıkamaya çalıştık. Üzerinde inanılmaz bir durum vardı, yağ ve yapıştırıcı gibi. Biz de uçabilmesi için deterjanla yıkamaya çalıştık ama olmadı sonra yetkililere haber verdik. Leylekler 2025 senedir burada sanayi camisine geliyor. İlk defa böyle bir olay oldu” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü av koruma ekiplerinden Ali Kasapçopur, Serik sanayi bölgesinden gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine geldiklerini belirterek, leyleğin yavru olabileceğini söyledi. Ali Kasapçopur, "Vatandaşlarımız yağ içinde kaldığını söylediler. Burası sanayi bölgesi ve yağ atık bölgesi olduğu için zannedersem havada sıcak olduğundan dolayı bandılar. Ondan dolayı yağla kaplanmış ama vatandaşlarımız temizliğini yapmışlar. Biz de Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götüreceğiz. Gerekli tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra yine aynı bölgeye getirip yaşam alanına bırakıp takiplerini yapacağız” diye konuştu.

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