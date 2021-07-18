Konyaaltı Sahili doldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli havanın etkisiyle yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Gençlerin falezlerdeki uyarı levhalarına rağmen tehlikeli atlayış yaptıkları görüldü.
Antalya'da hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı. Sıcak havanın etkisiyle sabah erken saatlerden itibaren yerli ve yabancı tatilciler ile Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denize girdi. Sahildeki gençlerin ise falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladığı gözlendi. Gençlerin falezlerde bulunan uyarı levhalarını dikkate almadığı ve tehlikeli atlayış yaptıkları gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-07-18 16:31:00
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