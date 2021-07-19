Antalyaspor'un Erzurum kampı verimli geçti Kırmızı-beyazlılar iki haftada 25 antrenman, 2 hazırlık maçı yaptı

FT Antalyaspor, 14 günlük Erzurum kampını, 25 antrenman ve 2 hazırlık maçıyla tamamladı.

FT Antalyaspor, 20202021 sezonunun ilk kamp çalışmasını Erzurum’da gerçekleştirdi. İki hafta süre kampta kırmızıbeyazlılar günü 2 antrenmanla geçirirken, çoğunlukla kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal takımına, sezon içinde uygulayacağı oyun sistemleri üzerine de çalışmalar yaptırdı. Antalyaspor, alt yapıdan A takıma 12 genç futbolcunun katılımıyla ve yeni transferlerle başarılı bir kamp dönemi geçirdi.

Kamp kapsamında iki hazırlık maçı yapan kırmızıbeyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor’a 10 mağlup olurken, yine aynı ligin ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 21 mağlup etti. Kırmızıbeyazlılar, birinci etap kampını 25 antrenman ve 2 hazırlık maçı ile tamamlamış oldu.

Gece saatlerinde kente gelen Antalyaspor, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya gelerek çalışmalarına devam edecek.

Kırmızıbeyazlıların ikinci kamp dönemini ise Afyonkarahisar’da geçirmesi planlanıyor.

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