Kol nakli olan hastadan ilk görüntü Nakil olan hasta, kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 14 saat süren ameliyat ile çift kol naklini yaptığı Yavuz Ayılmazdır’la Kurban Bayramı öncesi bir araya geldi. Rutin kontroller için Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sık sık ziyaret ettiği Yavuz Ayılmazdır’a ve refakatçisi olan babasına iyi bayramlar dileyen Rektör Özlenen Özkan, Ayılmazdır ile sohbet etti.

9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hislerin oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketlerin başladığını söyledi. Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını ve 56 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını kaydetti.

Yavuz Ayılmazdır’a moral desteği veren Rektör Özkan, “Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest bir şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat bir şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah” diye konuştu.

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