Bulduğu, içinde 20 bin kron olan çantayı, polise teslim etti

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Mustafa Can Nevruz (15), sahildeki bir bankta bulduğu, içinde 20 bin Danimarka kronu (27 bin TL) olan çantayı polise teslim etti. Çantasına kavuşan Danimarka vatandaşı Faruk Tazlı, Nevruz'a bin kron (1350 TL) hediye etti. Mustafa Can Nevruz, "Yine bulsam yine polise getirirdim" dedi.

Antalya'ya yaklaşık bir hafta önce tatile gelen Danimarka vatandaşı Faruk Tazlı, cuma gecesi ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'nde gezintiye çıktı. Tazlı, el çantasını bir banka bırakıp, oğluyla bir süre top oynadıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra Faruk Tazlı, çantasının olmadığını fark edip geri döndü. Çantasını bulamayan Tazlı, polise haber verdi.

Sabah erken saatlerde arkadaşlarıyla denize girmek için sahile gelen Mustafa Can Nevruz, bankın arasında sıkışmış el çantası buldu. Nevruz, açtığı çantanın içerisinde 20 bin Danimarka kronu ve pasaport buldu, polisi aradı. Mustafa Can Nevruz, bölgeye gelen polis ekiplerine çantayı tutanak karşılığında teslim etti.

BİN KRON HEDİYE ETTİ

El çantasının bulunduğunun bildirilmesi üzerine Tazlı polis merkezine geldi. Çantasını teslim alan Tazlı, Mustafa Can Nevruz'u bulmak için polisten yardım istedi. Kısa süre sonra ikili, Tazlı'nın konakladığı otelde yan yana geldi. Tazlı, otele ailesiyle gelen Mustafa Can Nevruz´a teşekkür ederek bin kron hediye etti.

'BULUNMASAYDI MAĞDUR OLACAKTIM´

Cumayı cumartesiye bağlayan gece sahilde oğluyla top oynarken çantasını bankta unuttuğunu belirten Faruk Tazlı, "Biraz zaman geçtikten sonra çantanın olmadığını fark ettim. Bıraktığımız yere baktığımda çantanın orada olmadığını fark ettik ve polise haber verdik. Polis sabah saatlerinde bizi aradı. Sonrasında parayı getirip teslim ettiler. Ben de bulan kişinin kim olduğunu sordum ve kendisine ulaşmak istedim. Polis ekipleri bana '15 yaşında bir genç buldu' dedi. Ailesiyle geldi, kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Çantasında 20 bin Danimarka kronu ve pasaportlarının olduğunu kaydeden Tazlı, "Bu para bulunmasaydı çok mağdur olacaktım. Bu genç arkadaşa çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'PARA OLDUĞUNU GÖRÜNCE DİREKT POLİSİ ARADIM'

Mustafa Can Nevruz ise, "Arkadaşımla sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne yüzmeye gitmiştik. Denizden çıkınca, motorumu almaya giderken bankta çanta olduğunu gördüm. Ben de alıp içine baktım. İçinde para ve pasaport olduğunu görünce direkt polisi aradım. Polis ekipleri tutanak karşılığında çantayı teslim aldı. Daha sonra paranın sahibi olan abimizi buldular. Para sahibine gitti. Faruk abi telefonla bizi arayıp buldu ve otele davet etti. Burada buluştuk ve her şeyin tam olduğunu gördü. Gönlünden koptuğu için bana hediye olarak bin kron hediye etti. Başkası bu parayı alıp gidebilirdi ama ben ailemin bana öğrettiği şeyi yaparak, parayı sahibine teslim ettim. Gerekeni yaptım ve parayı sahibine verdim. Yine bulsam yine sahibine teslim ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

