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Tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu

DHA

Tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli ve güzel havanın etkisiyle yerli ve yabancı tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olurken, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı. Güneşli ve güzel havanın etkisini gösterdiği kentte sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı tatilciler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimi güneşlenmeyi tercih etti, kimisi denizde keyifli dakikalar geçirdi.
Bazılarının ise tehlikeye aldırış etmeden falezlerin kıyısındaki kayalıklara çıkıp, denize atladığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-07-19 14:11:20

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