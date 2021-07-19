Başkan Yücel’den şehit kabirlerine ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kurban Bayramı arifesinde Kimsesizler Mezarlığını ve Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Başkan Yücel, şehitler için dua edip, çicek dikti. Yücel, kabir ziyareti yapan vatandaşlara da çiçek dağıtıp, onlarla sohbet etti.



Alanya Müftülüsü İhsan İlhan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ile birlikte sahipsiz mezarlara çiçek diken Başkan Yücel, daha sonra Alanya Garnizon Şehitliği’nde dua etti.



“29 mezarlıkta çiçek dağıtıldı”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 29 mezarlıkta yapılan çiçek dağıtım etkinliğinde kabir ziyareti yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yücel, vatandaşların bayramını kutladı. Çiçek dağıtma geleneğini sürdüreceklerinin altını bir kez daha çizen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız bu hizmetten memnun. Belediyemiz bugün ilçe genelindeki 29 mezarlıkta, 61 bin adet yıllık ve mevsimlik çiçek fidesi dağıtacak” dedi. Ayrıca, vatandaşlara gül suyu, kolonya, lokum ikram edildi.

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