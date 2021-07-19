Aytemiz Alanyaspor'a Sloven stoper



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Slovenya Milli Takımı oyuncusu stoper Miha Mevlja'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde öğle saatlerinde düzenlenen imza töreniyle Slovenya Milli Takımı oyuncusu 31 yaşındaki Miha Mevlja 3 yıllık sözleşme imzaladı. 'BİRÇOK KULÜP İSTEDİ BİZİ TERCİH ETTİ'İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Giden oyuncular mutlaka olacak gelen oyuncular da olacak. Stoper bölgesinde de Tzavellas'ın gitmesinden dolayı eksiğimiz vardı. Tzavellas'a da çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı, yıllarca kulübümüze hizmet etti. Şimdi de başka bir takıma transfer oldu. Biz de tabii eksik olan bölgelerimize transfer yapmaya devam ediyoruz. Bugün stoper bölgesine Sloven Milli Takım oyuncusu Miha'yı kadromuza kattık. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum, talip olan kulüpler vardı, teklifleri de gördüm ama kendisi Alanyaspor'u tercih etti. Bizim de ısrarla istediğimiz bir oyuncuydu. Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir futbolcu. Kulübümüze hoş geldin diyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve Alanyaspor'a çok faydalı olmasını temenni ediyoruz. Hem Alanyaspor camiamıza hem Miha'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.'TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Sochi'de 31 maç forma giyen ve 3 gol kaydeden Miha Mevlja Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "Herkese ilk olarak teşekkür ediyorum. Başkanıma da bu transferin gerçekleşmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir deneyim, yeni bir şehir, yeni bir ülke. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülke olarak bildiğim ülke. Çok fazla arkadaşım buraya geldi. Alanya ile ilgili de transfer gerçekleşmeden önce çok düşünceler söylendi. Taraftarın huzurunda oynamak için sabırsızlanıyorum. Bir an önce de takımla antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarları mutlu edeceğime kimsenin şüphesi olmasın. Tamamıyla konsantreyim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİmza töreninden görüntülerHasan Çavuşoğlu açıklamaMiha Mevlja açıklamaDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-07-19 15:06:14



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