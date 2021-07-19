Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (3)

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KÖPEKLER DE İZ BULAMADI

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan Ecrin Keskin'in (2) kişisel eşyaları ve kıyafetleri, polis ve jandarmaya ait 3 hassas burunlu dedektör köpeğe koklatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Keskin'i çevrede arayan köpeklerlr de ize rastlanılmadı. Jandarma, polis ve AFAD görevlileri, 2 kilometre uzunluktaki Beşgöz Deresi'ni yeniden taramaya başladı. Suyu iyice çekilen derenin dibi görünmeye başladı. Ekiplerin, derede ize rastlamaması halinde bölgedeki 3 su kuyusunu yeniden tarayacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Alparslan ÇINAR

2021-07-19 15:26:38



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