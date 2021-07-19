Antalya'da trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da patenli 4 gencin otobüse tutunarak, 2 kadının ise otomobilin camına oturarak yaptıkları tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konyaaltı Caddesi'nde halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin yolculuğu, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sakarya Bulvarı´nda da seyir halinde olan halk otobüsüne tutunduğu görüldü. Gençlerden birinin ayağını kaldırarak yolculuk yaptığı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi, "Gün geçmiyor ki Antalya'da bitmiyorlar" diye tepki verdi.
'KADINLAR CAMDAN SARKTI'
Aksu-Serik karayolunda da 2 kadının hareket halindeki otomobilin camından sarktıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin sağ ve sol kapı camlarından sarkan kadınların dans ettikleri görüldü. O anları görüntüleyen kişi, "Bunlar kafayı yemiş, tehlikeli hareketler yapıyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-07-19 15:52:58
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