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`Hastaneye gidiyorum´ diye kaybolan İlknur´un ailesinden `kaçırıldı´ iddiası

DHA

`Hastaneye gidiyorum´ diye kaybolan İlknur´un ailesinden `kaçırıldı´ iddiası


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde dün staj yaptığı otelden rahatsız olduğunu belirtip, `Hastaneye gideceğim´ diyerek ayrılan 17 yaşındaki İlknur Polat´tan haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden Ümmühani-Kamil Polat çifti, genç kızın bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırılmış olmasından şüphe ettiklerini iddia etti.
Manavgat´ta staj yaptığı 5 yıldızlı otelden dün saat 14.00 sıralarında hastaneye gitmek üzere ayrılan turizm lisesi öğrencisi İlknur Polat´tan bir daha haber alınamadı. Cep telefonu kapalı olan İlknur´a ulaşamayan ailesi, kızlarının bulunması için jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
`YANINDA HİÇBİR ŞEYİNİ GÖTÜRMEDİ´
Daha önce benzeri bir durumla karşılaşmadıklarını belirten baba Kamil Polat, İlknur´un kendisi ve annesinden müsaade almadan hiçbir zaman dışarı çıkmadığını anlatarak, kızlarının bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı bir genç tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Baba Kamil Polat, kızının yanında hiçbir şeyi olmadan kaybolduğunu belirterek, "Kızım yanında hiçbir şeyini götürmedi. Maaşı hesabına yatmıştı, kartı ablasındaydı, cebinde nakit parası yoktu. Nüfus cüzdanı da evdeydi. Üzerinde hiçbir şey yok" diye konuştu.
`OKULDA TENEFFÜSE DAHİ ÇIKMAZDI´
3 kız kardeşin ortancısı olan İlknur´un ablası ile aynı otelde çalıştığını anlatan baba Kamil Polat, kızının çekingen bir yapıya sahip olduğunu ve isteyerek evden kaçmasına ihtimal vermediğini savundu. Kamil Polat, "Kızım çok korkak, çekingen, utangaç, misal okul zamanlarında teneffüslere bile çıkmazdı, ders saati çaldığı zaman `sınıfa geç kalırım öğretmenden azar işitirim´ diye teneffüslere çıkmıyordu, sınıfta bekliyordu. Markete yollayalım, para üstünü eksik alsın, görsün eksik olduğunu söyleyemez `marketçiye sen bana parayı eksik verdin´ diyemez bile. Şu anda çalıştığı otelde bile lavabo ihtiyacı için gitmeye korkuyormuş. Şeflerden azar işitir miyim diye. Bu şekilde korkak, çekingen, utangaç böyle bir çocuk" diye konuştu.
`SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞ´
Kızının bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı bir gençle görüştüğünü anlatan Kamil Polat, şöyle devam etti:
"Bir çocukla görüştüğünü duyduk. Sosyal medya üzerinden tanışmışlar. Oradan görüşüyorlarmış. Bana daha önce Messenger üzerinden, sahte hesap üzerinden mesajlar geliyordu, okuyamadan siliniyordu. En son 13 Temmuz´da mesaj geldi, o sırada telefon elimdeydi. Silinmeden önce mesajı okumayı başardım. Mesajda `müsaitseniz sizinle görüşmek istiyorum´ diye bir mesaj geldi. Ben de `kimsin´ diye mesaj yazdım, hemen mesajları sildi, beni engelledi. Bizim düşüncemiz şu ki bu kişi bana mesajları atıyor, ekran görüntüsünü alıyor sonra bu ekran görüntüsü ile kızıma şantaj yapıyor, diyor ki `bak babana söylerim görüştüğümüzü, konuştuğumuzu, babana derim, mesaj attım´ gibisinden şeyler yaparak bu şekilde korkutmuş, götürmüş olabilir."
Kızlarını kaçırmış olabileceğini düşündükleri gencin annesine ve babasına ulaştıklarını anlatan Kamil Polat, "Annesi `15 yıldır ben ayrıyım, başka biri ile evliyim, ben çocuğumla görüşmüyorum, babasıyla görüşmüyorum´ dedi. Babasını aradık `oğlumun ne oturduğu yeri ne de çalıştığı yeri biliyorum´ diyor. Yalan söylediği belli yani, insan oğlunun nerede yaşadığını nerede çalıştığını bilmez mi" diye konuştu.
Anne Ümmühani Polat da kızlarının bir an önce bulunmasını istediğini söyleyerek, kızını gören veya tanıyanlardan jandarma ve polise haber vermesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-07-19 20:05:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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