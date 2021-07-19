Antalya’da kayıp 2 yaşındaki Ecrin’den üzücü haber Minik kızın cansız bedeni düşme ihtimaline karşı arandığı derenin köprüsünün altında bulundu

Rize'deki sel ve heyelanın ardından kayıp arama ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

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– Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, 32 saat sonra evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz Deresi'ndeki köprünün altında bulundu.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından arama çalışması başlatılırken, bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip de arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmalarına bugünlük ara verildiği sıralarda küçük Ecrin'in evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu.

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