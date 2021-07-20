Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)

DHA

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)


`NE OLURSUNUZ BİR DEFA GÖREYİM, DOKUNAYIM´
Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in (2) Beşgöz Deresi´nin geçtiği köprü altında ulaşılan cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrin´in cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kızını görmek için polislere yalvaran Ferhat Keskin, "Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım" diyerek gözyaşı döktü. Polisler, acılı babayı "Biraz sonra göreceksin" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
CENAZE MORGA KONULDU
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra küçük Ecrin'in cansız bedeninin çevresi kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Ecrin Keskin´in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu´na sevk edildi.
Ferhat Keskin´in yakınlarından Bilal Şahin, "Suyu çektirdik. Köprünün altındaki büzlerin ardından kapağı açınca pislikler çıktı. Arasından da küçük çocuğumuz çıktı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-07-20 00:40:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Ecrin evlerinden 2 kilometre uzaklıkta derenin köprü altında bulundu Acı haberi alarak olay yerine gelen baba güçlükle ayakta durdu Antalya’da kayıp olarak aranan Ecrin’in 30 saat sonra cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp Ecrin evlerinden 2 kilometre uzaklıkta derenin ...
Dairedeki yangın vatandaş ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Dairedeki yangın vatandaş ve itfaiye müdahalesiyle ...
Antalya’da kayıp 2 yaşındaki Ecrin’den üzücü haber Minik kızın cansız bedeni düşme ihtimaline karşı arandığı derenin köprüsünün altında bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da kayıp 2 yaşındaki Ecrin’den üzücü ...
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (5)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (5)- ...
Antalya’da kayıp Ecrin’de umutlar yarına kaldı Arama çalışmalarına bugünlük ara verildi
YEREL HABERLER Antalya’da kayıp Ecrin’de umutlar yarına kaldı Arama ...
`Hastaneye gidiyorum´ diye kaybolan İlknur´un ailesinden `kaçırıldı´ iddiası
YEREL HABERLER `Hastaneye gidiyorum´ diye kaybolan İlknur´un ...
Kız arkadaşının otomobilini kundakladı
YEREL HABERLER Kız arkadaşının otomobilini kundakladı
Yakılan otomobile hortumla müdahale Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı
YEREL HABERLER Yakılan otomobile hortumla müdahale Eski kız ...
24 saattir kayıp 2 yaşındaki Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat Anne Fatma Keskin gözyaşları içinde yardım istedi: "Bir aydır hastanedeyim, geldim kızım yok. Kızım kaybolmuş. Kızımı bulsunlar bana" "Kanallarda yok, kuyularda yok. Kaçırılmıştır herhalde bilmiyorum" Ecrin için kriz masası oluşturuldu Küçük kızı arama çalışmalarından henüz bir sonuç elde edilemedi
YEREL HABERLER 24 saattir kayıp 2 yaşındaki Ecrin’in annesinden ...
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (4)
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor ...
Antalya'da trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte tehlikeli yolculuklar kamerada
Serik Belediyespor Çınar Tarhan ve Burak Sürmeli ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Çınar Tarhan ve Burak Sürmeli ile ...
Aytemiz Alanyaspor'a Senegalli golcü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'a Senegalli golcü
Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (3)
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor ...
Antalya'da havalimanı iç hatlarda bayram hareketliliği Giden yolcu bölümünde sessizlik, gelen yolcu bölümünde hareket hakim Bayram öncesi son gün karadan ve havadan akın akın Antalya yolculuğu
YEREL HABERLER Antalya'da havalimanı iç hatlarda bayram ...
Aytemiz Alanyaspor'a Sloven stoper
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'a Sloven stoper
Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Slovenyalı stoperle ile 3 yıllık sözleşme ...
Başkan Yücel’den şehit kabirlerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den şehit kabirlerine ziyaret
Tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu
Antalya’da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes dedirtti Seyir halindeki cipin camından sarkıp, otobüsün arkasına patenle yolculuk etkiler
YEREL HABERLER Antalya’da trafikteki tehlikeli yolculuklar pes ...
Bulduğu, içinde 20 bin kron olan çantayı, polise teslim etti
YEREL HABERLER Bulduğu, içinde 20 bin kron olan çantayı, polise ...
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar Minibüse yandan çarpan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar Minibüse ...
Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı bekledi
YEREL HABERLER Bacaklarından vuruldu, yerde oturarak ambulansı ...
Derede bulunamayan Ecrin, 5 metrelik su kuyusunda da bulunamadı Ekipler, Ecrin’in kıyafetleri ve yastığını kokuya duyarlı arama köpeklerine koklattı Arama çalışmaları sürerken, minik kızın su ile oynarken son görüntüler de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Derede bulunamayan Ecrin, 5 metrelik su kuyusunda da ...