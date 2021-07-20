Antalya'da feci kaza: Baba öldü anne ve 2 çocuğu yaralandı

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Antalya’da ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada baba ölürken anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Antalya Alanya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Nevzat Demir’in kullandığı 48 VN 882 plakalı araç Aksaz kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Nevzat Demir, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Özlem Demir, Erva Demir ve Emir Demir Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

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