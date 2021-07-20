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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu

İHA

Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu

Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu. Genç adamın ölümü öncesinde özçekim yaparak kaynanasına mesaj gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.
Olay Manavgat’ın Hatipler Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan 29 yaşındaki Ahmet Gönen dün akşamüzeri bisikleti ile Hatipler Mezarlığına geldi ve yürüyerek mezarlığın diğer tarafındaki ormanlık alana gitti. Burada özçekim yapıp kayınvalidesine gönderen ve intihar edeceğini söyleyen Gönen'in mesajı üzerine durumdan haberdar edilen mahalle muhtarı Ahmet Aksoy komşuları uyararak Gönen’i arama çalışması başlattı.
Gönen' saat 20:00 sıralarında çam ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısınin incelemesinin ardından Gönen’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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