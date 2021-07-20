Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ecrin Keskin'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından helallik için baba evine getirildi. Burada cenaze aracını gören babaanne Fatma Keskin, "1 ay baktım, 2 gün bakamadım. Ecrinim gitti" diyerek ağıt yaktı. Anne Zübeyde Keskin'in de güçlükle ayakta durduğu görüldü. Helalliğin alınmasının ardından cenaze, Kadriye Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ecrin Keskin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-07-20 14:21:04



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