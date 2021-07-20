Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı'nı fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşılan Antalya'da Konyaaltı Sahili, ilk gün kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gelmeye devam ettiği, 680 bin yatak kapasiteli Antalya'ya rezervasyonsuz gelenler, kalacak yer bulamazken, Kaş'ın Kalkan bölgesinde de haftalığı 7 bin lira ile 50 bin lira arasında değişen lüks villaların tamamen dolduğu belirtildi.

Kentin en ünlü plajlarından Konyaaltı'nın bayramın ilk günü kalabalık görüntüsü ise dikkat çekti. Sabah erken saatlerde sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, Akdeniz'in ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kentte bugün hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-07-20 16:00:46



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