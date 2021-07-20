Polisin 40 dakikalık ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü S.K. (19), drift yaptığı otomobille park halindeki 3 araca çarptıktan sonra 40 dakikalık kovalamacayla yakalandı. S.K.'ye 13 bin 388 TL ceza uygulanırken, kovalamaca anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece, Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, kendilerine doğru hızla gelen S.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen ilerleyen sürücünün peşine düşen polis, diğer ekiplerden de yardım istedi. Bahçelievler, Deniz ve Altındağ mahallelerinde drift yapan S.K., kaçtığı sırada park halindeki 3 otomobile de çarparak, hasar verdi. 40 dakikalık kovalamacanın ardından otomobili durduran ekipler, sürücü S.K. ile beraberindeki 3 kişiyi araçtan indirirken, S.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.
13 BİN 388 TL CEZA
Polis ekipleri; S.K.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'drift yapmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'ters yönde araç kullanmak' ve 3 araca hasar verdiği gerekçesiyle toplam 13 bin 388 TL ceza uyguladı. S.K.'nin kullandığı otomobil ise otoparka çekildi.
Öte yandan kovalamaca anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin kaçtığı ve polis ekiplerinin peşinde olduğu görülürken, motosiklet sürücüsünün ise olayı takip ettiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-07-20 16:55:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.