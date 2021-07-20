Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde sürücü belgesi olmayan Tayfun Aksoy (15), kullandığı motosikletle traktörün altına girip ağır yarandı. Aksoy´a sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı için 2 bin 698 lira ceza uygulandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Manavgat´ın Şişeler Mahallesi´nde meydana geldi. Tayfun Aksoy, sürücü belgesi olmadan kullandığı 07 AKA 309 plakalı motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen Avni Çetin´in kullandığı 07 LC 326 plakalı traktörün altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tayfun Aksoy, Manavgat Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tayfun Aksoy´un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili traktör sürücüsü Avni Çetin´in ifadesi alınırken, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan Tayfun Aksoy´a 2 bin 698 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-07-20 18:28:38
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