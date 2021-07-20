Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi

DHA

Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde sürücü belgesi olmayan Tayfun Aksoy (15), kullandığı motosikletle traktörün altına girip ağır yarandı. Aksoy´a sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı için 2 bin 698 lira ceza uygulandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Manavgat´ın Şişeler Mahallesi´nde meydana geldi. Tayfun Aksoy, sürücü belgesi olmadan kullandığı 07 AKA 309 plakalı motosikletle direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen Avni Çetin´in kullandığı 07 LC 326 plakalı traktörün altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tayfun Aksoy, Manavgat Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tayfun Aksoy´un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili traktör sürücüsü Avni Çetin´in ifadesi alınırken, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan Tayfun Aksoy´a 2 bin 698 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-07-20 18:28:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin 40 dakikalık ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada
YEREL HABERLER Polisin 40 dakikalık ehliyetsiz sürücü kovalamacası ...
Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine ...
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası Drift yapıp park halindeki 3 araca çarptı ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisi peşine takan sürücü, 3 mahallenin ara sokağına girip polisi 35 dakika peşine taktı Uzun kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 13 bin 388 TL para cezası kesildi Sürücünün otomobiliyle polisi peşine taktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin ...
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Kayboluşunun ikinci gününde dere altındaki köprüde cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ecrin toprağa verildi Torununun yanından kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan babaanne Fatma Keskin: "Çocuğum gitti, kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun, bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma"
YEREL HABERLER Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla ...
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
YEREL HABERLER Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini ...
Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim ...
Banktaki para dolu çantanın çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Banktaki para dolu çantanın çalınma anı kamerada
Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi Dana gizlenmek için araçları kendine adeta siper ederken, sürücüler zor anlar yaşadı İki koyunda sahiplerinin elinden kaçtı
YEREL HABERLER Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi Dana ...
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Sahiller doldu, atlı polisler denetim yaptı Dünyaca ünlü sahilde bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Sahiller doldu, ...
Babanın en acı bayramı Derede cenazesi bulunan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi morgdan alındı Baba cenazeyi alırken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Babanın en acı bayramı Derede cenazesi bulunan 2 ...
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı
YEREL HABERLER Babası, derede ...
Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, ...
Parmağını kopartan kurdun başına taşla vurup uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Parmağını kopartan kurdun başına taşla vurup ...
Yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
YEREL HABERLER Yetişkinler kurban kesti, çocuklar izledi
Konyaaltı Belediyesi’nden kurban denetimi
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden kurban denetimi
Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da takla atan aracın sürücüsü öldü, eşi ve 2 ...
Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama tutunmayı başardı
YEREL HABERLER Anne ve babasının vazgeçmediği Asena bebek, yaşama ...
Kuruyan Düden Gölü'nün can damarları göründü
YEREL HABERLER Kuruyan Düden Gölü'nün can damarları göründü
(ÖZEL) Tarihi Nodar Han ve hana ait kemerli kuyu define avcıları tarafından talan edildi Bir zamanlar kervanlara ev sahipliği yapan tarihi han, ayakta kalma mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tarihi Nodar Han ve hana ait kemerli kuyu ...
Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü ulundu
YEREL HABERLER Özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği ...
Antalya'da feci kaza: Baba öldü anne ve 2 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da feci kaza: Baba öldü anne ve 2 çocuğu ...
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)