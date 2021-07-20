Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu Küle dönen evin sahibi, yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti

Antalya’da 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında küle dönen evin sahibi, yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 41. Sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Sevim A. alevleri görüp dışarıya çıkarken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemin katta olan evdeki yangını söndürmekte oldukça güçlük çekti. Demir korkulukları kırarak alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürebildi. Kullanılamaz hale gelen evin sahibi Sevim A., polise verdiği ilk ifadesinde yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia ettiği öğrenildi.

Evde yapılan incelemede ise yangının iki ayrı noktadan çıktığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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