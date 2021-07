Vali Yazıcı, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kurban Bayramı sebebiyle Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Kahvaltıda konuşan Vali Yazıcı, “Devlet olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız” dedi.



Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi. Vali Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Camisi’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından eşi Hanife Yazıcı ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla kahvaltı programına katıldı. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar katıldı.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerle kahvaltıda buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Devlet olarak çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi. Vali Yazıcı düzenlenen etkinlikte çocukların Kurban Bayramı sevincine ortak olduklarını ve çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.



“Gençlerimiz bize emanet”

Kahvaltıda çocuklarla ilgilenen Vali Yazıcı, eğitimleri hakkında bilgi alarak geleceğe dair planları konusunda sohbet etti. Vali Yazıcı, "Bu gençler bizim evlatlarımız. Bizim çocuklarımız. Onlar bizlere emanet. Onların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor ve sık sık kendileriyle bir araya gelerek gelişmelerini takip ediyoruz" diye konuştu.



“Bayramlar birlik ve beraberlik zamanlarıdır”

Vali Yazıcı konuşmasının devamında, “Bu güzel bayram sabahında gençlerimizle, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarımızla kahvaltıda buluştuk. Çocuklarımızla sık sık bir araya gelmeye sorunlarını ve sıkıntılarını dinlemeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı güvenle bakabilecekleri bir geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bu tür programlar çocuklarımızı ve bizleri çok mutlu ediyor. Moral kaynağı oluyor. Bayramlar, birlik ve beraberlik zamanlarıdır. Bayram ve özel günlerde devletimizin himayesinde bulunan yavrularımızla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte olmaktan aldığım mutluluğu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyor; yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” dedi.

Kahvaltı programının ardından Döşemealtı uygulama noktasına geçen Vali Yazıcı, kontrol noktasındaki görevlilerin ve kontrol için durdurulan sürücülerin bayramını kutlayarak, vatandaşlardan hem salgın hem de trafik kurallarına uymalarını istedi.



“Kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmeyelim”

Sözlerine Antalyalıların ve tüm İslam Aleminin bayramını kutlayarak başlayan Vali Yazıcı,“Türk milleti olarak tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla sevgimizi, muhabbetimizi ve yardımlaşmamızı daha da büyütüp pekiştirelim. Kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmeyelim” dedi.



“Kurallara uyalım”

Uygulama noktasından geçen vatandaşları da trafik kuralları konusunda uyaran Vali Yazıcı,“Araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bayram sevincimizi matem havasına dönüştürmemek için, bu konuda lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım. Kurallara uyalım” dedi. Uygulama noktasındaki görevli personel ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Yazıcı, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.



“Şehit aileleri unutulmadı”

2012 yılında şehit olan Polis Memuru Mustafa Kılıç, 2020 yılında Siirt’te şehit olan Jandarma Astsubay Celal Özcan ve 1994'te Şırnak’ta Şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya’nın ailelerini ziyaret eden Vali Yazıcı, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya ve yanlarında olmaya devam edecek. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.