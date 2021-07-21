Olimpos, 6'ncı kez gökyüzü tutkunlarını ağırlayacak



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın ünlü tatil merkezlerinden Olimpos, 6'ncısı düzenlenecek Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'yle gökyüzü tutkunlarını ağırlayacak. Festival, uzman astrofotoğrafçılar ve bilim insanlarını buluşturacak.

Kozmik Anafor Astronomi Platformu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, 13-16 Ağustos tarihleri arasında ışık kirliliğinden yeterince uzak olan Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti'nde yapılacak. Türkiye'nin en geniş katılımlı sivil gökyüzü etkinliği olan festivalde bu sene, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gözlemevi Sorumlusu Prof. Dr. Osman Demircan, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ve Türkiye Uzay Ajansı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu tarafından söyleşiler ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Festivalde aynı zamanda uzman astrofotoğrafçılar Okan Doğu, Tuncay Kaçar, Metin Altundemir ve Ahmet Kahraman'ın vereceği eğitimlerle, tüm katılımcılar uzay fotoğrafı çekmeyi öğrenecek. Etkinlik alanında kurulacak teleskoplarla gezegenleri ve galaksileri izleyebilecek olan katılımcılar, aynı zamanda uygulamalı bilimsel atölyelere de katılabilecek. Gün boyu gözlem ve söyleşilerin süreceği festivalde aynı zamanda konserler düzenlenecek.

Festivali düzenleyen Kozmik Anafor Astronomi Platformu kurucusu amatör astronom Zafer Emecan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de astronomi bilimini toplum tabanına ulaştırmak, amatör astronomiye ilgiyi artırmak için gözlem şenlikleri, etkinlikler ve festivaller düzenlendiğini söyledi. Emecan, "Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ni ülkemizdeki diğer astronomi etkinliklerinden ayıran yönü, profesyonel astronomlardan çok zengin bir sunum, söyleşi, gözlem ve atölye yelpazesi sunması. Bu yıl festival süresince, katılımcılarla yapılacak söyleşiler haricinde 14 sunum gerçekleştirilecek. Ülkemizde çok daha geniş bir kitleye erişmeye ve gençlerimizi astronomi ile tanıştırmaya gayret ediyoruz. Ülke olarak uzay bilimleri alanında gelişebilmemiz için, amatör astronomiyi 7'den 70'e halk tabanına yayma zorunluluğumuz var" dedi.

Festivalin katılımcılarından Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, bu yıl festivale katılacak gökyüzü tutkunlarını birçok etkinliğin beklediğini söyledi. Prof. Dr. Özel, "İnsanlık olarak merakımızın, bilime açlığımızın ve bu amaçla geliştirdiğimiz bilimin başı da sonu da gökyüzü ve devamı diyebileceğimiz uzaydır. Bu açlığı gidermek için ilk doğru adımları atmak isteyenlere ve o bilinmezlerin sırları için yanıp tutuşanlara, en güzel ve doğru adres Olimpos Gökyüzü Şenliği olacaktır" diye konuştu.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-07-21 11:05:58



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