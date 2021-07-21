Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde 1 yılda 2 bin 200 kişiyle görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde 1 yılda 2 bin 200 kişiyle görüşüldü

İHA

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde 1 yılda 2 bin 200 kişiyle görüşüldü

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler, bir yıl içinde 2 bin 200 kişiyle yüz yüze görüştü. Mahallelilerin beslenme alışkanlıklarını dinledi ve 500’ü için özel beslenme programı oluşturdu.

Antalya’da, spor eğitmenleri, diyetisyenleri gönüllüleri ve 55 mahallesinden muhtarlarıyla geniş katılımlı sağlık yaşam projesi, Sağlık Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler, spor eğitmenleri mahalle mahalle çalışmalarına devam ediyor.

Geçen yıl Ağustos ayıyla birlikte belediyenin komşu ve yaşlı evlerinde, kurs merkezlerinde düzenlenen programlarla sağlıklı beslenmeyi anlatmaya başlayan diyetisyenler, bir yıla yakın zamanda 2 bin 200 kişiyle yüz yüze görüştü. Görüşmelerde kişilerin beslenme alışkanlıklarını dinlendi, doğru bilinen yanlışlar, uzak durulması gereken yiyecekler anlatıldı. Bu görüşmeler sonucunda 500 kişi, kendilerine özel hazırlanan beslenme programıyla kilo vermeye başladı.Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, covid19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda uzun süre evde kalmaya bağlı oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmeyi, tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlarken projede, spor eğitmenleri de görev alıyor. Sağlıklı beslenmeyle sporu bir araya getiren programla kişilerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de hedeflenirken, spor eğitmenleri, 21 noktada rutin egzersiz programları uyguluyor.

Öte yandan, Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, Kurban Bayramı’nda dengeli bir beslenme için sofralardan yağsız ama bol limonlu salatanın eksik edilmemesi uyarısında bulundu. Yoğun et tüketiminin bağırsak hareketlerinin azalmasına neden olabileceğine dikkat çeken diyetisyenler, bunun yeşillik tüketimiyle dengelenebileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olimpos, 6'ncı kez gökyüzü tutkunlarını ağırlayacak
YEREL HABERLER Olimpos, 6'ncı kez gökyüzü tutkunlarını ağırlayacak
Kızıldeniz'den, Akdeniz'e göçen balık türü 65'e çıktı
YEREL HABERLER Kızıldeniz'den, Akdeniz'e göçen balık türü 65'e çıktı
(ÖZEL) Otellerin yüzde yüz dolu olduğu Antalya'da, 5 yıldızlı denize sıfır "Çardak Beach" tatili Yerli ve yabancı turist akınının yaşandığı Antalya'da, yöre halkı denize sıfır oba ve çardaklarda ücretsiz tatil yapıyor Sahil kenarına sırayla dizilen yüzlerce çardaklarda, gürültü ve kalabalıktan uzak tatil yapıyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Otellerin yüzde yüz dolu olduğu Antalya'da, 5 ...
Vali Yazıcı, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklarla ...
Torosların zirvesinde 24 saat 'duman' nöbeti
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde 24 saat 'duman' nöbeti
Denizde fenalık geçiren genç kadın, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizde fenalık geçiren genç kadın, hastaneye ...
(ÖZEL) Antalyalı baloncunun yürekleri burkan mezarlık ziyareti Çocuk mezarlarına balon bırakırken görüntülendi, sırrı ortaya çıktı Balon dağıtırken kendisinden balon isteyen annenin yaptıklarından etkilendi, çocuk mezarlarını balonla süsledi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyalı baloncunun yürekleri burkan mezarlık ...
Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu Küle dönen evin sahibi, yangını erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu Küle dönen ...
Evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı
YEREL HABERLER Evi yanan kadın erkek arkadaşını suçladı
Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi
YEREL HABERLER Sürücü belgesiz motosikletli traktörün altına girdi
Polisin 40 dakikalık ehliyetsiz sürücü kovalamacası kamerada
YEREL HABERLER Polisin 40 dakikalık ehliyetsiz sürücü kovalamacası ...
Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine kattı
YEREL HABERLER Kurban kesim alanından kaçan boğa, trafiği birbirine ...
Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası Drift yapıp park halindeki 3 araca çarptı ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisi peşine takan sürücü, 3 mahallenin ara sokağına girip polisi 35 dakika peşine taktı Uzun kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 13 bin 388 TL para cezası kesildi Sürücünün otomobiliyle polisi peşine taktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya sokaklarında ehliyetsiz sürücü ile polisin ...
Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Kayboluşunun ikinci gününde dere altındaki köprüde cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Ecrin toprağa verildi Torununun yanından kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan babaanne Fatma Keskin: "Çocuğum gitti, kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun, bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma"
YEREL HABERLER Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla ...
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı (2)
YEREL HABERLER Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini ...
Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tophane Çay Bahçesi hizmete açıldı
Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim ...
Banktaki para dolu çantanın çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Banktaki para dolu çantanın çalınma anı kamerada
Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi Dana gizlenmek için araçları kendine adeta siper ederken, sürücüler zor anlar yaşadı İki koyunda sahiplerinin elinden kaçtı
YEREL HABERLER Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi Dana ...
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Sahiller doldu, atlı polisler denetim yaptı Dünyaca ünlü sahilde bayramın birinci günü tatilci akınına uğradı
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu Sahiller doldu, ...
Babanın en acı bayramı Derede cenazesi bulunan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi morgdan alındı Baba cenazeyi alırken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Babanın en acı bayramı Derede cenazesi bulunan 2 ...
Babası, derede bulunan Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı
YEREL HABERLER Babası, derede ...
Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, kaçırılmış
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken dün evine dönen İlknur, ...