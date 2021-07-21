Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde 1 yılda 2 bin 200 kişiyle görüşüldü

Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler, bir yıl içinde 2 bin 200 kişiyle yüz yüze görüştü. Mahallelilerin beslenme alışkanlıklarını dinledi ve 500’ü için özel beslenme programı oluşturdu.



Antalya’da, spor eğitmenleri, diyetisyenleri gönüllüleri ve 55 mahallesinden muhtarlarıyla geniş katılımlı sağlık yaşam projesi, Sağlık Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler, spor eğitmenleri mahalle mahalle çalışmalarına devam ediyor.



Geçen yıl Ağustos ayıyla birlikte belediyenin komşu ve yaşlı evlerinde, kurs merkezlerinde düzenlenen programlarla sağlıklı beslenmeyi anlatmaya başlayan diyetisyenler, bir yıla yakın zamanda 2 bin 200 kişiyle yüz yüze görüştü. Görüşmelerde kişilerin beslenme alışkanlıklarını dinlendi, doğru bilinen yanlışlar, uzak durulması gereken yiyecekler anlatıldı. Bu görüşmeler sonucunda 500 kişi, kendilerine özel hazırlanan beslenme programıyla kilo vermeye başladı.Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, covid19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda uzun süre evde kalmaya bağlı oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmeyi, tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlarken projede, spor eğitmenleri de görev alıyor. Sağlıklı beslenmeyle sporu bir araya getiren programla kişilerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de hedeflenirken, spor eğitmenleri, 21 noktada rutin egzersiz programları uyguluyor.



Öte yandan, Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri, Kurban Bayramı’nda dengeli bir beslenme için sofralardan yağsız ama bol limonlu salatanın eksik edilmemesi uyarısında bulundu. Yoğun et tüketiminin bağırsak hareketlerinin azalmasına neden olabileceğine dikkat çeken diyetisyenler, bunun yeşillik tüketimiyle dengelenebileceğini aktardı.

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