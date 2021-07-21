Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu Dünyaca ünlü sahilde neredeyse denize girecek nokta kalmadı

İç turizmde hareketliliğin en fazla yaşandığı kentlerin başında gelen Antalya’da, Kurban Bayramı’nın 2. gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirlerde dahil oldu. Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Denizi, kumu, güneşi gastronomisinin yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle her kesime hitap eden Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yerleri ise turkuaz rengiyle sahiller oluşturdu. Hava sıcaklığının bayramdan önceki değerlere göre düşük seyretmesinin yanında, esen meltem ile yakıcı bir havanın olmadığı Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirdi. Tatilcilerin bir kısmı ise şemsiye altında şezlonglarda, yada sahil bandındaki ağaçlık alanda zaman geçirdi. Öğle saatleri olmasına rağmen sahildeki yoğunluğunun üst seviyede olduğu dikkat çekti. Maskenin takılmadığı sahilde gruplar halinde gelen ailelerin sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştıkları görüldü.

Bazı tatilciler ise su sporlarındaki aktiviteler ile adrenalin dolu anlar yaşadı.



"Mardin'den geldiler"

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlarını kestikten sonra Mardin’den Antalya’ya tatile gelen Mehmet Nurtekin“Bugün Antalya’da ilk günümüz ve her yer çok kalabalık ve çok beğendik. Özellikle sahiller çok kabalık, 5 gün Antalya’da kalacağız. Burada biraz vakit geçirdikten sonra diğer günlerimizi Kemer’de geçireceğiz” dedi.

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