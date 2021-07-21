Lastiği patlayan otomobil bariyer üzerinde 40 metre gittikten sonra durabildi

Antalya’da köprü girişinde lastiği patlayarak bariyere çıkan otomobil 40 metre bariyer üzerinde gittikten sonra askıda kaldı. Sürücünün bile nasıl olduğunu anlayamadığı olayı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çözmekte zorlandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Batmaz'ın kullandığı 07 LLY 67 plakalı otomobilin Zeynel Şenol Köprüsü girişinde lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil köprünün çelik bariyerlerine çıkıp bariyerler üzerinde 40 metre gittikten sonra askıda kalarak durabildi.

Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Bir anda lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten otomobil sürücüsü Mehmet Batmaz, "Bir anda bariyer üzerine çıktık. Patlak lastikler bir süre gittikten sonra aracımız askıda kaldı ve durdu. Allah’a şükür devrilmedi. Eşim ve çocuğumla kazayı ucuz atlattık" diye konuştu

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