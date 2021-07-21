Alanya'ya tatile gelen turist kaldığı otelde öldü

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesine tatile gelen Çek turist Vladimira Chadimova (53), konakladığı otelde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alanya´nın Konaklı Mahallesi´ndeki bir otelde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen ve otelde konaklayan Çek turist Vladimira Chadimova, kahvaltısını yaptıktan sonra otelin havuz kenarındaki tuvaletine gitti. Uzun süre dönmeyen Chadimova´nın durumundan şüphelenen arkadaşı onu kontrol etmek için gittiğinde, yerde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının, durumu hemen yetkililere bildirmesiyle jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı. Otele gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kadın turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-21 18:50:30



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