Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından takibe alınan zehir taciri ve müşterisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Güllerpınarı Mahallesi'nde evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen F.E'yi takibe aldı. Eve giren ve bir süre sonra çıkış yapan U.A.Y. isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada üzerinde 0,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Ardından savcılıktan alınan arama kararı ile eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 16,44 gram sentetik kannabinoid ve 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan U.A.Y. uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, F.E. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

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