Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Konyaaltı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında 6 gencin müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı´nda dün gece seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 genç, müzik eşliğinde dans edip oynadı. Gençlerin, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Çevredekilere aldırış etmeyen gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan, hem kendilerini hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye atan gençlerin görüntüleri tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2021-07-22 12:58:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.