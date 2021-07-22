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Dünyaca ünlü sahil adeta doldu taştı, sosyal mesafe unutuldu Turizm başkenti Antalya’da iç turizm hareketliliği hız kesmiyor Konyaaltı Sahilinde adım atacak yer kalmadı

İHA

Dünyaca ünlü sahil adeta doldu taştı, sosyal mesafe unutuldu Turizm başkenti Antalya’da iç turizm hareketliliği hız kesmiyor Konyaaltı Sahilinde adım atacak yer kalmadı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek kente gelen yerli vatandaşlarla adeta doldu taştı. Son günlerde artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirler de dahil oldu. Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yer ise denizi ve kumu ile dünyanın en ünlü plajları arasında bulunan Konyaaltı Sahili oldu.

Sosyal mesafe unutuldu
Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirdi. Tatilcilerin bir kısmı ise şemsiye altında şezlonglarda, ya da sahil bandındaki ağaçlık alanda zaman geçirdi. Öğle saatleri olmasına rağmen sahildeki yoğunluğunun üst seviyede olduğu dikkat çekti. Bazı tatilciler ise su sporlarındaki aktiviteler ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Güneşli havadan korunmak isteyen bazı turistler ise ağaç altlarında uyuyarak zaman geçirdi. Öte yandan son günlerde artan vaka sayılarına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkate almayan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

"Serinlemek için kendimizi buraya attık"
Tekirdağ’dan tatile gelen Doğukan Demircioğlulları, “Geçen yıl yaşanan pandemiden sonra güzel oldu. Antalya’ya gelmekten çok memnunum. Medeniyet şehri gibi bir yer. İnsanlar sıkıldı, gelmek istiyorlar. Serinlemek için kendimizi buraya attık. Bence Antalya’ya göre kalabalık değil” dedi. Nurşen Tomruk ise, “Gerçekten ilk defa geliyorum. Çok güzel bir yer. Çevre düzenlemesi ve insanları olarak çok güzel. Tekrar gelmek isterim. 10 günlük tatile geldik. Bayram tatilimizi değerlendirmek istedik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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