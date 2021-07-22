Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın kaldırımı yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda başlattığı kaldırım yenileme çalışması tamamlandı. Kent estetiğine uygun mineral taşlarla yenilenen kaldırımlar esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan caddelerde zamanla deforme olan kaldırımları yeniliyor. Bu kapsamda Konyaaltı ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yürütülen kaldırım çalışmaları tamamlandı.



Estetik kaldırımlar

Yapım İşleri ekipleri tarafından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde deforme olan kaldırımlar kent estetiğine uygun gri ve kırmızı renkli kare mineral tabakalı taşlarla yenilendi. Yenilenen kaldırımlar vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir yürüyüş alanı oluşturdu. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken yeni yapılan engelli rampası için de teşekkür etti.

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