Zabıta ekipleri park ve refüjlerde tatil yapanları uyardı, uymayanlara ceza yazdı Kötü görüntülere neden olan ve kamu düzenini bozacak davranış sergileyenlere idari para cezası yazıldı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, nüfus artışının yaşandığı ilçede parklar, refüjler ve banklarda yatarak geceyi geçirmeye çalışan tatilcilere müdahale etti. Uyarılara uymayanlara ise Kabahatler Kanunu’na göre ceza yazıldı.

Bayram tatilini fırsat bilen tatilcilerin akın ettiği Alanya’da denetimlerini sıklaştıran Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parklar, refüjler ve banklarda geceleyerek kötü görüntülere neden olan tatilcilere müdahale edip kamu düzenini bozacak davranış sergileyenlere ise Kabahatler Kanunu’na göre ceza yazdı.



Yeşil alan ve banklarda uyumak yasak

Tatil döneminde tatilcilerin otel veya pansiyonda kalmak yerine kamu alanı olan yeşil alanlarda ve banklarda uyumalarına ve bu alanları işgal etmelerine müsaade etmediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sivil ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kadrolarımızla bayramda da kent düzenini korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da güven ve huzuru korumak için tüm belediye ekipleri olarak görev başında olduklarını söyledi. “Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında” diyen Başkan Yücel, “Bayram tatili başından bu yana sokakta geceleyen tatilcilere uyarılarımızı sürekli yapıyoruz, ceza yazıyoruz fakat yine de olumsuz görüntülerle karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz müdahale etmeye devam edecekler” dedi.



Sokakta konaklamaya asla izin verilmiyor

Başkan Adem Murat Yücel, Alanya’ya gelecek tatilcilere daha önceki açıklamalarında seslenmiş, “Alanya’nın imajına gölge düşürecek davranışlara izin vermeyeceğiz. Yeşil alanlarda, refüjlerde ve banklarda uyuyanlara müsaade edilmeyecek. Tatilcilerimiz otel rezervasyonlarını yaptırıp gelsinler, sorun yaşamasınlar” demişti.

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