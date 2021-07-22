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Bakan Çavuşoğlu: "KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vallahi sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık, insanda biraz utanma olur" “Uluslararası toplum da egemen bir Türk devletinin orada olmasını istemiyor”

İHA

Bakan Çavuşoğlu: "KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vallahi sizin bu ikiyüzlülüğünüzden bıktık, insanda biraz utanma olur" “Uluslararası toplum da egemen bir Türk devletinin orada olmasını istemiyor”

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Maraş konusunda en çok Rum kesimin talebi olduğunu belirterek, “Kim ne derse desin. Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.
Antalya’da faaliyet yürüten Lider Medyanın Genel Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen açılışa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Lider Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar eşi Gülşah Alkoçlar ve çok sayıda davetli katıldı.

“Manipülasyonlarla, yalanlarla bu medya hiçbir zaman bir olmayacak”
Açılış konuşmasını yapan Lider Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ender Alkoçlar, “Bu yola tecrübeli bir ekip ile çıktım. Turizmde lider şehri Antalya, bütün dünyayı kıskandıran bir noktadır. Antalya gerek tarımda gerekse sanayideki girişimleri ile öncü bir kenttir. Şehrimizde bulunan 5 üniversite gurur kaynağıdır. Lider medya milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, sosyal devlet çizgisinden ödün vermeden, belgeye dayalı habercilik ilkesinde yoluna devam edecektir” sözlerine yer verdi.

“Gerçekten taktire şayan bir yayın çizgisi olduğunu gördüm”
Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, “Şehre geleli bir yıl oldu. Geldiğimden bu yana Lider Gazetesinin ekibi ile zaman zaman görüşmemiz oldu. Medyanın demokrasinin vazgeçilmez olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim 1 yıl süresince Lider Gazetesinin yayınlarını her gün takip ettim. Gerçekten taktire şayan bir yayın çizgisi olduğunu gördüm. İnanıyorum ki televizyon olarak da gazetede göstermiş olduğu çizgiyi sağlayacaktır” açıklamasına yer verdi.

“Demokrasinin önemli güçlerinden bir tanesi de medyadır”
Konuşmasına Lider Gazetesinin ekibini tebrik ederek başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güzel bir merkez olmuş. 1 yıl içerisinde Lider Medyanın gelmiş olduğu nokta takdire şayandır. 1 yıl içerisinde Antalya değil bölgede takip edilen aynı şekilde tüm Türkiye’de takip edilen bir medya organı haline geldiniz. Yürekten tebrik ediyorum. Yayınlarınızı izliyorum. Yüksek kalitede, gazetenin içeriğinden basımına kadar gerçekten çok kaliteli. Bugün medya konusunda herkes yorum yapıyor. Demokrasinin önemli güçlerinden bir tanesi de medyadır. Medya olmadan gerçek demokrasiden bahsetmemiz mümkün değildir. Esas medyanın görevi bizim de yanlışımız olduğu zaman bize göstermesidir. Yandaş medya diyorlar, onun yanında bunun yanında diyorlar. Bu dünyanın her yerinde var. Medyanın da bir temel ilkeleri var bundan şaşmamak kaydıyla doğaldır. Son günlerde başka tartışmalara şahit oluyoruz, özellikle medyanın dışarıdan kollanması veya ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir. Medyamızın her bakımdan bağımsız ve tarafsız olması ülkemiz için önemlidir” sözlerine yer verdi.

“Yaptığımız her işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz”
Antalya’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Antalya tarımın ve turizmin başkentidir. Yaptığımız her işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Antalya’yı diplomasinin de bir merkezi haline getiriyoruz. Birçok etkinliği Antalya’da düzenledik. G20 zirvesi gelmiş geçmiş en başarılı G20 zirvesidir. Birçok toplantıyı burada gerçekleştirdik. Antalya Diplomasi Formunun ilkini gerçekleştirdik. Çok şükür gerek katılımcı sayısı ve gerekse içeriği ile son derece başarılı oldu. Bunu kalıcı hale getireceğiz. Gelecek sene ya Mart ayında ya da Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Herkes Antalya’da buluşacak” dedi.

“Bu bizim için milli bir meseledir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı ziyaret sonrası tartışmalara da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti gerçekleşmeden daha bir ay önce herkesi hareketlendirdi. Rum tarafı ve Yunanistan tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştı. Her Temmuz ayında Türkiye en üst düzeyde KKTC’ye gider. Bu bizim için milli bir meseledir. Biz KKTC’nin bir taraftan gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse doğalgaz açısından haklarını korumak için garantör ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunu yaparken de tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da yaparken tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyarette elbette bazı müjdeler de verdi. Açıklamalar da yapıldı. Ve Kapalı Maraş ile ilgili yapılan açıklamadan sonra bakıyoruz dünyanın her yerinden açıklamalar yapılıyor. Amerika açıklama yapıyor. Kapalı Maraş ile ilgili daha önceki ziyaretimizde de bir adım atıldı. Bazı kamu alanları halka açıldı. Şimdi ise küçük bir bölümü askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılıyor. Ve hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor” dedi.

“Vallahi sizin bu iki yüzlüğünüzden bıktık”
Kapalı Maraş konusunda en çok Rum kesimin talebi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Rumlar buradaki mülklerini kullanmak için başvuru yapıyorlar. Buraların açılmasını istiyorlar. Herkes mülkünü kullanmak istiyor. Her seferinde masayı deviren kim oldu Rum kesimi oldu. Bunun sonucunda ödüllendirilen kim oldu Rum kesimi oldu. Cezalandırılan kim oldu KKTC oldu. Şimdi bakıyoruz Uluslararası Hukuktan bahsediyorlar. Peki, siz Uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir şekilde Rum kesimini AB’ye üye yaparken Uluslararası Hukuk neredeydi. Biz bunu kendilerine hatırlattık. İşine geldiği zaman hukuki karar almıyoruz, siyasi karar alıyoruz diyebiliyorlar. Vallahi sizin bu iki yüzlüğünüzden bıktık. İnsanda biraz utanma olur. Peki, siz, KKTC 2004 referandumundan sonra verdiğiniz sözü tuttunuz mu? 17 sene oldu aldıkları karar uygulanmadı. Sizin hangi sözünüze güveneceğiz. Bunların amacı ne biliyor musunuz? Ya benim üyem olacak ya benim dostum olacak. Uluslararası Hukuk kuralları kimse için farklı uygulanamaz. Bunların esas derdi şu; iki devletli çözüm diyoruz. Hayır diyorlar. Neden diyoruz? Bu ada küçük iki devlet olmaz diyorlar. Bunların esas derdi, sadece Rum tarafı ve Yunanistan değil. Uluslararası toplum da egemen bir Türk devletinin orada olmasını istemiyorlar. Oradaki Türklerin Rumların bir azınlığı olarak yaşamasını istiyorlar. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. Kim ne derse desin. Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. KKTC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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