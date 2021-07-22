Kendilerini uyaran plaj işletmecilerine bıçak ve sopayla saldırdılar: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda tatilcileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 10 kişilik grup, büfe işletmecisi ve çalışanlara bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda 2 büfe çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncekum Plajı'nda bir grup tarafından rahatsız edildiğini söyleyen müşteriler, durumu plaj işletmecisi ve çalışanlarına iletti. İşletmeci ve çalışanlar alkollü oldukları öne sürülen 10 kişilik grubu uyardı. Bunun üzerine grup kendilerine müdahale eden işletmeci ve çalışanlara sopa ve bıçaklarla saldırdı. Çıkan arbedede sahil çalışanlarından plaj işletmecisi Umut K. bıçakla yaralandı, bir çalışan da darp edildi. Olaya karışan saldırganlar ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Umut K. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Sahile kimliği belirsiz günlük 15 kişi geliyor. Bir grup tarafından tacize uğradığını söyleyen müşterilerimizin şikayeti üzerine şahısları uyarmak istedik ancak bir anda biz ve çalışanlarımıza bıçak ve sopalarla saldırdılar. Saldırıda 2 arkadaşımız yaralandı. Buraya acil güvenlik önlemi alınmasını bekliyoruz. Daha önce de defalarca söyledik ancak dikkate alınmadı" dedi.

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