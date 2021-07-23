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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış

İHA

Antalya’da vaka sayılarında bir ayda yüzde 100'lük artış

Antalya’da 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış göstererek, 69,65’e yükseldi. Kentte son bir ay içerisindeki vaka artışı yüzde 100’ü aştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son haritayı açıkladı. Haritaya göre turizm kenti Antalya’da 39 Temmuz tarihleri arasında 65,02 olarak belirlenen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 1016 Temmuz arasında 69,65’e yükseldi. Haziran ayında 31,90’lara kadar gerileyen Antalya'daki vaka sayıları son bir ay içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

2 milyon 202 bin 425 doz aşı yapıldı
Antalya’da Covid19 aşılama çalışmaları da deva ediyor. Kentte bugüne kadar 1 milyon 314 bin 650’si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 202 bin 425 doz aşı yapıldı.

Isparta’da düşüş sürüyor
Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı. Kentte 39 Temmuz arasında 45.20 olarak belirlenen 100 bin kişide görülen vaka sayısı son haritada 44,29’a geriledi. Kentte bugüne kadar toplam 421 bin 220 doz aşı yapıldı. Aylardır Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti Isparta, son haritayla birlikte bu birinciliği Mersin’e devrederek, bölgede ikinci oldu.

Burdur'un vaka sayısı arttı
Burdur'da vaka sayısın bir önceki haftaya göre arttı. Burdur’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 39 Temmuz tarihleri arasında 32,95 iken son haritada 38,55’e yükseldi. Burdur’da ise toplam 265 bin 493 doz aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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